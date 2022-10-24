Какая армия, такие и "герои"

По имеющейся информации, генерал-лейтенанта Валерия Солодчука назначили на должность начальника штаба – первого заместителя войск Центрального военного округа ВС РФ.

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Валерий Солодчук – "боевой генерал", получивший наибольшую награду – звание "героя РФ" за выявленные навыки командования и стратегического искусства во время наступательной операции на Киев в начале года.

В то время командующий 36 общевойсковой армией Восточного военного округа генерал Солодчук был одним из тех, кто осуществлял планирование и управление наступлением на Киев, во время которого была уничтожена большая часть сил.

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После "блестящего" управления общевойсковой армией Солодчуку доверили целый округ, в состав которого входят три армии, 90 танковая дивизия, 201 военная база, командование железнодорожных войск и множество воинских частей окружного подчинения.

Из этого можно сделать вывод: либо Солодчук резко поумнел за прошедшие полгода (нет), либо кто-то среди высшего военно-политического руководства страны заинтересован в продвижении Солодчука, либо командованию ВС РФ просто понравилось то, как он распорядился 36 общевойсковой армией.

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