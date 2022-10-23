Ловушка российской "надежности"

Ущерб от столь возможного развития событий компания признала еще в апреле, поэтому сегодня ее акции в плюсе.

Важно Терминальная стадия безумия, или О каком сценарии для Украины мечтает Россия

Иногда вспоминаю бывших бондхолдеров, которые дружелюбно относились к Украине, но продолжали инвестировать в акции и облигации российских компаний. Ну, потому что модели показывают, допустимый риск, надежные источники доходов и все такое.

Интересно, как в этом году чувствуют себя Fitch, S&P и Moody's, с маниакальной верой ставившие российским бумагам инвестиционный грейд уже после ультиматума Путина странам НАТО, после "забирайте свои манатки"?

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Запоздалое прозрение

Некоторые давали такую оценку уже после начала полномасштабного вторжения в феврале. В марте все уже выставляли преддефолтный рейтинг, а с апреля перестали покрывать рашу вообще.

Те люди с высоким челом, которые говорили, что в Украине риски выше, потому что у нас – демократия и нет стабильности, а в России – понятная для бизнеса система и сильный экономическо-финансовый блок в правительстве… Им не жмет?

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