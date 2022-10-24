Ризики в ході затримання

Попри те, що кримінально-процесуальне законодавство України передбачає так зване "громадське затримання" особи, яка вчинила злочин, останнє чітко лімітоване трьома випадками:

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1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення;

2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення;

3) під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні.

Жодна з цих умов не дотримується у кейсі Гіркіна. "Міністр оборони" псевдореспубліки на окупованій частині Донеччини вже давно з приставкою "екс", збиття літака Boeing рейсу MH17 відбулося 8 років тому, як і його дії, що призвели до спроби анексії Кримського півострова. Офіційно кримінальне провадження щодо Гіркіна відкрили у 2020 році, тому його переслідування після вчинення злочинів не є "безперервним".

Ще однією юридичною прогалиною є відсутність нормативно-правового регулювання виплати винагороди за затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Хоча подібні відносини в антикорупційній сфері є врегульованими (заохочення для викривача), застосування аналогії у цьому випадку є неможливим, адже несе загрози для дотримання прав та свобод підозрюваної особи, щодо якої до вироку суду діє презумпція невинуватості.

Дискусійною також залишається відповідь на запитання щодо того, чи є ГУР належним суб'єктом правових відносин, аби робити пропозицію виплати винагороди за затримання Гіркіна.

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Іноземна практика

Фінансові заохочення за затримання та приведення до компетентних органів злочинця не є винаходом України. Це добре відома за кордоном практика, яка продемонструвала свою ефективність. Перевагою такого "громадського затримання" є не лише забезпечення невідворотності відповідальності для злочинця, але й акумулювання зусиль національної та міжнародної спільноти, привернення уваги медіа, зростання авторитету правових механізмів відновлення справедливості.

Весь світ, затамувавши подих, слідкував за затриманням Ейхмана та бен Ладена, на черзі не тільки Гіркін, але й Путін та компанія.

Важливою відмінністю між підходом окремих іноземних держав та пропозицією ГУР є наявність необхідної нормативно-правової бази. Наприклад, у США на федеральному рівні з 1984 року діє програма виплат за затримання осіб, які підозрюються в тероризмі, наркоторгівлі, вчиненні міжнародних злочинів, – "Rewards for Justice". На рівні окремих штатів кримінальні кодекси містять положення про порядок внесення пропозиції, відповідальних суб'єктів та самі винагороди за арешт осіб, засуджених або обвинувачених у вчиненні злочинів. Така ж стаття є в кримінальних кодексах Японії та Австралії.

Глибока стурбованість ООН

Управління Верховного комісара ООН з прав людини та Робоча група ООН зі свавільних затримань неодноразово висловлювали занепокоєння порушеннями прав людини, до яких може призвести пропозиція виплати винагороди за затримання. Особа, яка не має належної компетенції, не може забезпечити реалізацію процесуальних гарантій для підозрюваного (в Україні, наприклад, є не регламентованим термін утримання затриманої особи до передачі державним органам). Ризик нелюдського поводження та інших зловживань владою над затриманою особою значно зростає у випадку "громадського затримання".

Розуміючи вагоме значення приведення до відповідальності злочинців, інституції ООН пропонують адаптувати підхід, за якого винагорода надається не за затримання, а за інформацію щодо місця перебування підозрюваної особи.

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Як спіймати правильно

Важливість та доцільність пропозиції ГУР переоцінити важко. Але для того, щоб не дозволити терористу Гіркіну посилатися на порушення прав у ході затримання, що може вплинути на подальший розгляд його справи, а також, щоб вберегти себе від відповідальності за незаконне позбавлення волі або викрадення особи, слід:

надати перевагу передачі інформації до компетентних органів над самостійним затриманням;

до компетентних органів над самостійним затриманням; сприяти розробці необхідної правової бази щодо процесу затримання осіб, які підозрюються у вчиненні міжнародних злочинів, та процедури виплати винагороди;

затримавши Гіркіна, забезпечити негайне оповіщення компетентних органів з метою його передачі;

відмовитися від самосуду: ставитися до терориста гуманно.

Комерціалізація відповідальності

Чи "ок" платити за затримання особи, яка підозрюється у вчиненні міжнародних злочинів? Ок. Держави, які є визнаними демократіями з високими стандартами верховенства права та захисту прав людини, розглядають цей механізм як інструмент захисту прав жертв таких злочинців. Важливим у цьому процесі є лише дотримання чинних міжнародних стандартів та прагнення не вчинити самосуд, а забезпечити тріумф правосуддя.

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