Користувачі соцмереж знайшли точнісінько таку саму локацію, як на фото з Гіркіним, у Ростовській області. Це може свідчити про те, що терорист перебуває саме там. Про це пише 24 канал.

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Локація на фото схожа на Ростов

Гіркін сам поділився цією світлиною та написав, що на фронті. Проте дорога на задньому плані, ліс на горизонті, стовпи електромереж та навіть реклама заправки Shell, написана російською мовою, може свідчити про те, що це фото зроблене у Ростові. Відрізняються лиш кущі, проте варто зауважити, що Google робив фото для мапи у 2018 році.

Як реагують у соцмережах

"Область пошуків позначена. Друзі, там 150 баксів десь лазять".

"Записався у добровільний загін охорони Януковича".

"Та очевидно ж, що це буде черговий тікток-воїн. Так, для заманювання тупого м'яса своїм нібито прикладом…"

"Нічого собі як фронт посунувся".

Звісно, не минулося і без мемів. Зокрема на цьому невідомий росіянин дарує Гіркіну букет. Вдалині можна побачити, що мирного рішення з Україною не буде.



Мем з Гіркіним / Фото з твітера

Нагадаємо, росіяни заявили про те, що терорист Ігор Гіркін, причетний до збиття пасажирського Boeing 777, нібито пішов воювати. Спершу Сергій Стерненко запропонував винагороду за здачу Гіркіна у полон у розмірі 10 тисяч доларів і тим самим відкрив портал у пекло для терориста. Проте низка діячів та ГУР підняли ставку. Наразі винагорода за здачу Гіркіна в полон становить 150 тисяч доларів.



Хто запропонував винагороду за Гіркіна / Інфографіка 24 канал

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