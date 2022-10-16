Гіркін особисто вирушив на війну проти України. Після цього активіст Сергій Стерненко заявив, що віддасть 10 тисяч доларів з власних заощаджень тому, хто візьме "Стрєлкова" в полон, передає 24 канал.

До теми 100 тисяч доларів за полоненого Гіркіна: ГУР також долучилося до полювання за терористом

Ставки зросли

Винагороди за терориста запропонували й інші діячі. Зокрема, Тарас Тополя та Віталій Маркус – по 10 тисяч доларів. Долучилось до "аукціону" й ГУР Міноборони. За передачу терориста в полон заплатять 100 тисяч доларів.

Після цього мережа вибухнула мемами. Роздумують, за скільки Гіркіна здадуть свої ж.



Головні питання українців / Фото "Мемаграм"

До речі, крім грошей, є ставки й серйозніші. Мотивація набирає обертів.



Ставки за Гіркіна ростуть / Фото "Баба і кіт"



Фото "Баба і кіт"



Допоможіть Даші знайти Гіркіна / Фото з твітеру "Глива"



Фото "Баба і кіт"

Українці не виключають, що за кілька годин Гіркін може сам прийти до ГУР МО – підзаробити.

"Стрєлкова" навіть назвали новим біткойном. Хоча в коментарях пропонують ще одну назву – "шіткоін".

Чому Гіркін такий важливий

Нагадаємо, що "Стрєлков" Гіркін – це російський терорист, який працював так званим "міністром оборони ДНР". Саме він у квітні 2014 року із своїм загоном перетнув кордон України в Донецькій області, розпочавши таким чином війну на Донбасі.

Проти Гіркіна порушена низка справ за:

терористичну діяльність,

тортури,

вбивства,

порушення державного суверенітету.

Також Нідерландами він оголошений в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17. Військові експерти пояснюють, що для України Гіркін важливий як джерело інформації.



Скільки пропонують за Гіркіна / Інфографіка 24 каналу

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