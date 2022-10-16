Гиркин лично отправился на войну против Украины. После этого активист Сергей Стерненко заявил, что отдаст 10 тысяч долларов из собственных сбережений тому, кто возьмет "Стрелкова" в плен, передает 24 канал.

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Ставки выросли

Вознаграждения за террориста предложили и другие деятели. В частности, Тарас Тополя и Виталий Маркус – по 10 тысяч долларов. Присоединилось к "аукциону" и ГУР Минобороны. За передачу террориста в плен заплатят 100 тысяч долларов.

После этого сеть взорвалась мемами. Размышляют, за сколько Горкина сдадут свои же.



Главные вопросы украинцев / Фото "Мемаграм"

Кстати, кроме денег, есть ставки и посерьезнее. Мотивация набирает обороты.



Ставки по Гиркину растут / Фото "Баба и кот"

Фото "Баба и кот"



Помогите Даше найти Гиркина / Фото с твиттера "Весна"



Фото "Баба и кот"

Украинцы не исключают, что через несколько часов Гиркин может сам прийти в ГУР МО – подзаработать.

"Стрелкова" даже назвали новым биткоином. Хотя в комментариях предлагают еще одно название – "шиткоин".

Почему Гиркин так важен

Напомним, что "Стрелков" Гиркин – это российский террорист, работавший так называемым "министром обороны ДНР". Именно он в апреле 2014 года со своим отрядом пересек границу Украины в Донецкой области, начав таким образом войну на Донбассе.

Против Гиркина возбужден ряд дел за:

террористическую деятельность,

пытки,

убийства,

нарушение государственного суверенитета.

Также Нидерландами он объявлен в международный розыск по делу об уничтожении гражданского Boeing 777 рейса MH17. Военные эксперты объясняют, что для Украины Гиркин важен как источник информации.



Сколько предлагают за Гиркина / Инфографика 24 канала

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