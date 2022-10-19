Пользователи соцсетей нашли точно такую же локацию, как на фото с Гиркиным, в Ростовской области. Это может свидетельствовать о том, что террорист находится именно там. Об этом пишет 24 канал.
К теме Какой курс Гиркина сегодня: сеть взорвалась мемами после поднятия ставок за плен
Локация на фото похожа на Ростов
Гиркин сам поделился этой фотографией и написал, что на фронте. Однако дорога на заднем плане, лес на горизонте, столбы электросетей и даже реклама заправки Shell, написанная на русском языке, может свидетельствовать о том, что фото сделано в Ростове. Различаются только кусты, однако стоит отметить, что Google делал фото для карты в 2018 году.
Как реагируют в соцсетях
- "Область поисков обозначена. Друзья, там 150 долларов где-то лазают".
- "Записался в добровольный отряд охраны Януковича".
- "Да очевидно же, что это будет очередной тикток-воин. Да, для заманивания тупого мяса своим якобы примером…"
- "Ничего себе как фронт сдвинулся".
Конечно, не обошлось и без мемов. В частности, на этом неизвестный россиянин дарит Гиркину букет. Вдали можно увидеть, что мирного решения с Украиной не будет.
Мем с Гиркиным / Фото с твиттера
Напомним, россияне заявили о том, что террорист Игорь Гиркин, причастный к сбитию пассажирского Boeing 777, якобы ушел воевать. Сначала Сергей Стерненко предложил вознаграждение за сдачу Гиркина в плен в размере 10 тысяч долларов и открыл портал в ад для террориста. Однако ряд деятелей и ГУР подняли ставку. В настоящее время вознаграждение за сдачу Гиркина в плен составляет 150 тысяч долларов.
Кто предложил вознаграждение за Гиркина / Инфографика 24 канал
К теме – Гиркин вряд ли появится на передке: смотрите видео