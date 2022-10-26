Мощные усилия оккупанты прилагают на Авдеевском направлении. Они хотят там продвинуться, но ВСУ сдерживают нашествие.

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За прошедшие сутки, 25 октября, российские войска нанесли 5 ракетных и до 30 авиационных ударов, а также совершили более 100 обстрелов из РСЗО. Под огонь попали более 40-ти населенных пунктов.

Какая ситуация на главных направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась. Беларусь продолжает поддерживать Россию в войне против Украины;

ситуация не изменилась. Беларусь продолжает поддерживать Россию в войне против Украины; на Северском направлении враг из минометов и ствольной артиллерии обстрелял районы населенных пунктов Стариково, Середина-Буда, Басовка, Николаевка, Рыжевка. Также там противник использовал беспилотники;

враг из минометов и ствольной артиллерии обстрелял районы населенных пунктов Стариково, Середина-Буда, Басовка, Николаевка, Рыжевка. Также там противник использовал беспилотники; на Слобожанском направлении под удар попали Ольховатка, Бударки, Шевченково, Стрелка и Двухлетняя;

под удар попали Ольховатка, Бударки, Шевченково, Стрелка и Двухлетняя; на Купянском и Лиманском направлениях – Берестово, Первомайское, Невское, Белогоровка, Сергеевка и Спорное;

– Берестово, Первомайское, Невское, Белогоровка, Сергеевка и Спорное; на Бахмутском направлении – Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск и Одрадовка;

– Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск и Одрадовка; на Авдеевском направлении – Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Невельское и Новокалиново;

– Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Невельское и Новокалиново; на Новопавловском и Запорожском направлениях – Времовка, Угледар, Железнодорожное, Новополье и Полтавка;

– Времовка, Угледар, Железнодорожное, Новополье и Полтавка; на Южнобужском направлении под огонь попали более 15 населенных пунктов вдоль линии столкновения, а для воздушной разведки россияне совершили до 20 вылетов БПЛА разных типов.

Карта боевых действий в Украине на 26 октября / Карта Deep State Map

Где ВСУ достигло успеха

Российские оккупанты пытались наступать возле Иванграда, Бахмута, Бахмутского, Соледара, Курдюмовки, Красногоровки, Новомихайловки, Невельского и Терновой, но украинские военные отразили все атаки.

Где находится Соледар / Карта Deep State Map

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Наша авиация нанесла по врагу 21 удар. Повреждения получили:

17 районов сосредоточения российских солдат и техники,

2 опорных пункта,

2 позиции ЗРК.

Удачно поработали силы ПВО и ракетные войска и артиллерия. Они уничтожили 5 дронов захватчиков, радиолокационную станцию и т.д.

Около 10 кадыровцев отправились "на концерт Кобзона" в результате точечных ударов украинских военных по Новоивановке в Луганской области. Также уничтожен склад боеприпасов. В Сватово ВСУ ликвидировали 10 российских военных и около 5 грузовых автомобилей с боекомплектом.

Где находится Новоивановка / Карта Deep State Map

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