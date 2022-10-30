Про це розповіли у Генеральному штабі ЗСУ. Також там повідомили про втрати загарбників, яких вони зазнали 30 жовтня.

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Від російських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів

Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території та зосереджують зусилля на стримуванні дій українських захисників на окремих напрямках. Окрім цього, вони не припиняють наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Також росіяни продовжують обстрілювати українські позиції вздовж лінії зіткнення, здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку.

Окрім цього, вони атакують критичну інфраструктуру та помешкання цивільних, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Зокрема, протягом доби 30 жовтня окупанти завдали 3 ракетних та 1 авіаційний удар, а також здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих атак постраждали понад 15 населених пунктів, серед яких:

Куп'янськ Харківської області,

Березнегувате та Очаків на Миколаївщині.



ЗСУ відбивають атаки загарбників / Фото Генштабу ЗСУ

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не має суттєвих змін. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії, а країна-терористка досі перекидає окремі підрозділи на її територію. Тому загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних дронів з території та повітряного простору Білорусі зберігається.

На інших напрямках росіяни здійснювали обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка Харківської області;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів у районах населених пунктів Кислівка та Ольгівка Харківської області, Греківка і Невське Луганської області та Зарічне на Донеччині;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Майорськ, Невське, Опитне, Сіверськ та Соледар Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Олександропіль Донецької області;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого ураження у районах населених пунктів Богоявленка, Времівка, Вугледар, Новопіль і Пречистівка Донецької області та Залізничне, Малинівка, Новоданилівка, Ольгівське, Чарівне і Червоне Запорізької області.

Своєю чергою, на Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони приблизно 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.



Українські захисники завдають окупантам втрат / Фото Генштабу ЗСУ

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Росіяни змушують місцевих виїжджати з Херсонщини

Окупаційна влада тимчасово захопленої території Херсонської області намагається створити там умови, непридатні для проживання цивільних.

Так, в Новій Каховці, з 29 жовтня поточного року, відключено доступ до мережі Інтернет та, через гучномовці, поширюють інформацію про необхідність виїзду з області протягом 48 годин через нібито загрозу ракетних ударів з боку Збройних Сил України,

– повідомили у Генштабі.

Першочергово так званій "евакуації" підлягають медперсонал місцевих лікарень та оперативні служби міста. Окрім того, окупанти видали указ, який зобов'язує підприємців все розпродати та зачинити магазини та ринки з 1 листопада 2022 року.

За наявною у Генштабі інформацією, росіяни відводять артилерійські підрозділи з правобережної частини Херсонської області. Потім їх, ймовірно, перекинуть на інші напрямки.

Авіація Сил оборони протягом 30 жовтня завдала по окупантах 5 ударів:

1 – по району зосередження озброєння та військової техніки,

2 – по взводних опорних пунктах,

2 – по позиціях комплексів протиповітряної оборони.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління росіян



Авіація завдала 5 влучних ударів по позиціях ворога / Фото Генштабу ЗСУ

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