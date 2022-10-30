Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ. Также там сообщили о потерях захватчиков, которые они понесли 30 октября.

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От российских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов

Оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании действий украинских защитников в отдельных направлениях. Кроме того, они не прекращают наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Также россияне продолжают обстреливать украинские позиции вдоль линии столкновения, осуществляют фортификационное оборудование рубежей в отдельных направлениях и ведут воздушную разведку.

Кроме того, они атакуют критическую инфраструктуру и жилье гражданских, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. В частности, в течение суток 30 октября оккупанты нанесли 3 ракетных и 1 авиационный удар, а также совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От вражеских атак пострадали более 15 населенных пунктов, среди которых:

Купянск Харьковской области,

Березнеговатое и Очаков Николаевской области.



ВСУ отбивают атаки захватчиков / Фото Генштаба ВСУ

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не имеет существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию России, а страна-террористка до сих пор перебрасывает отдельные подразделения на ее территорию. Поэтому угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных дронов с территории и воздушного пространства Беларуси сохраняется.

В других направлениях россияне совершали обстрелы:

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ветеринарное, Двухречье, Старица, Стрелеча и Чугуновка Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – артиллерией разных типов в районах населенных пунктов Кисловка и Ольга Харьковской области, Грековка и Невское Луганской области и Заречное Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Майорск, Невское, Опытное, Северск и Соледар Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Александрополь Донецкой области;

на Новопавловском и Запорожском направлениях враг нанес огненное поражение в районах населенных пунктов Богоявленка, Времевка, Угледар, Новополь и Пречистовка Донецкой области и Железнодорожное, Малиновка, Новоданиловка, Ольговское, Волшебное и Красное Запорожской области.

В свою очередь, на Южнобужском направлении огневому воздействию подверглись районы примерно 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.



Украинские защитники наносят оккупантам потери / Фото Генштаба ВСУ

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Россияне заставляют местных уезжать из Херсона

Оккупационные власти временно захваченной территории Херсонской области пытаются создать там условия, непригодные для проживания гражданских.

Так, в Новой Каховке, с 29 октября текущего года, отключен доступ к сети Интернет и через громкоговорители распространяют информацию о необходимости выезда из области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны Вооруженных Сил Украины,

– сообщили в Генштабе.

В первую очередь так называемой "эвакуации" подлежат медперсонал местных больниц и оперативные службы города. Кроме того, оккупанты издали указ, обязывающий предпринимателей все распродать и закрыть магазины и рынки с 1 ноября 2022 года.

По имеющейся в Генштабе информации, россияне отводят артиллерийские подразделения по правобережной части Херсонской области. Затем их, вероятно, перекинут на другие направления.

Авиация Сил обороны в течение 30 октября нанесла по оккупантам 5 ударов:

1 – по району сосредоточения вооружения и военной техники,

2 – по взводным опорным пунктам,

2 – по позициям комплексов противовоздушной обороны.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления россиян



Авиация нанесла 5 точных ударов по позициям врага / Фото Генштаба ВСУ

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