Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Игаль Левин. Ранее сообщалось о "хлопке" на полигоне для мобилизованных в Херсоне.

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Украинцы не штурмуют города

Левин рассказал, что украинцы освобождают города без уличных боев. Они окружают города, а не штурмуют их "в лоб", как те же россияне.

Я очень сомневаюсь, что Украина пойдет на городские бои и штурм города "в лоб". Это очень опасно для самого города в первую очередь. Города освобождаются, а не рушатся. А вот максимальная блокировка произойдет без сомнений,

– отметил военный эксперт.

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Россияне покидают Херсон

Он продолжил: начала поступать информация о том, что россияне вывозят медицинское оборудование из Херсона на восточное побережье. Если они планируют городские бои, где будет огромное количество раненых, нужно готовить полевые госпитали, госпитали в зданиях. А они все это вывозят.

"Это интересная информация, которая может указывать на то, что они действительно хотят поэтапно покинуть Херсон. Туда перебросили мобилизованных, которые, очевидно, должны прикрывать уход их регулярных кадровых частей морской пехоты, десантных войск и т.д.", — отметил Левин.

По его словам, может быть, это просто хитрый ход. Генштаб ВСУ владеет полной информацией и просчитывает все ходы. И такой ход, что они действительно покидают город. И такой ход, что они пытаются схитрить и действительно город не будут покидать.

Возможно, этот вывоз медицинского оборудования – это дезинформация,

– подчеркнул военный эксперт.

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