Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Ігаль Левін. Раніше повідомлялось про "бавовну" на полігоні для мобілізованих у Херсоні.

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Українці не штурмують міста

Левін розповів, що українці звільняють міста без вуличних боїв. Вони оточують міста, а не штурмують їх "у лоб", як ті ж росіяни.

Я дуже сумніваюсь, що Україна піде на міські бої і штурм міста "в лоб". Це дуже небезпечно для самого міста в першу чергу. Міста звільняються, а не руйнуються. А ось максимальне блокування відбудеться без сумнівів,

– зазначив військовий експерт.

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Росіяни залишають Херсон

Він продовжив: почала надходити інформація, що росіяни вивозять медичне обладнання з Херсона на східне узбережжя. Якщо вони планують міські бої, де буде величезна кількість поранених, то потрібно готувати польові шпиталі, госпіталі в будівлях. А вони це все вивозять.

"Це цікава інформація, яка може вказувати на те, що вони дійсно хочуть поетапно залишити Херсон. Туди перекинули мобілізованих, які очевидно повинні прикривати відхід їхніх регулярних кадрових частин морської піхоти, десантних військ тощо", – зауважив Левін.

За його словами, можливо, це просто хитрий хід. Генштаб ЗСУ володіє повною інформацією і прораховує всі ходи. І такий хід, що вони дійсно залишають місто. І такий хід, що вони намагаються схитрити і насправді місто не будуть залишати.

Можливо, цей вивіз медичного обладнання – це дезінформація,

– наголосив військовий експерт.

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