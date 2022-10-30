Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовий тероборони Сергій Хлань. За його словами, росіяни зрозуміли усю безперспективність історії з ймовірним підривом Каховської ГЕС.

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Чому росіяни припинили розхитувати ситуацію з Каховською ГЕС

Зокрема, російські загарбники усвідомили, що ця інформаційна атака не працює так, як вони того очікували.

Ніхто не повірив в історію з підривом дамби Каховської ГЕС. На додачу росіяни зрозуміли, що й для них самих це недоречно,

– сказав Хлань.

За його словами, у разі вибуху на дамбі Каховської ГЕС ті фортифікаційні споруди та окопи, які окупанти будують на лівому березі вздовж Дніпра, якраз і будуть затоплені у першу чергу.

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Зараз росіяни переключилися на іншу інформаційну атаку.

"Окупанти змінили акценти на терористичні акти у Херсоні. Їхня головна мета – перемістити якнайбільше цивільних людей з Херсона на лівий берег, аби там використовувати їх як живий щит", – зазначив військовий ТрО.

Як повідомив Хлань, у Херсоні вже пролунали вибухи у 2 відділках поліції, які були порожніми. На щастя, ніхто не постраждав.

Зараз окупанти розхитують ситуацію щодо того, що ЗСУ начебто мають намір обстрілювати житлові квартали у Херсоні. Я не виключаю, що росіяни найближчим часом вчинять теракт саме у житлових масивах,

– сказав депутат Херсонської облради.

Він додав, що до цього часу вибухів у житлових районах міста не було.

Підготовка до вуличних боїв у Херсоні припинилася

Окупанти концентрують увагу на тому, аби посіяти паніку серед населення та перемістити людей на лівобережжя Херсонщини. Водночас підготовка до вуличних боїв у Херсоні припинилася.

Посилення якихось блокпостів чи будівництво фортифікаційних споруд саме в місті не спостерігається. Тому сказати, що окупанти готуються до вуличних боїв у Херсоні, на сьогодні не можна,

– зазначив Хлань.

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