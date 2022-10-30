Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовий тероборони Сергій Хлань. За його словами, росіяни зрозуміли усю безперспективність історії з ймовірним підривом Каховської ГЕС.
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Чому росіяни припинили розхитувати ситуацію з Каховською ГЕС
Зокрема, російські загарбники усвідомили, що ця інформаційна атака не працює так, як вони того очікували.
Ніхто не повірив в історію з підривом дамби Каховської ГЕС. На додачу росіяни зрозуміли, що й для них самих це недоречно,
– сказав Хлань.
За його словами, у разі вибуху на дамбі Каховської ГЕС ті фортифікаційні споруди та окопи, які окупанти будують на лівому березі вздовж Дніпра, якраз і будуть затоплені у першу чергу.
Про що тепер брешуть російські загарбники
Зараз росіяни переключилися на іншу інформаційну атаку.
"Окупанти змінили акценти на терористичні акти у Херсоні. Їхня головна мета – перемістити якнайбільше цивільних людей з Херсона на лівий берег, аби там використовувати їх як живий щит", – зазначив військовий ТрО.
Як повідомив Хлань, у Херсоні вже пролунали вибухи у 2 відділках поліції, які були порожніми. На щастя, ніхто не постраждав.
Зараз окупанти розхитують ситуацію щодо того, що ЗСУ начебто мають намір обстрілювати житлові квартали у Херсоні. Я не виключаю, що росіяни найближчим часом вчинять теракт саме у житлових масивах,
– сказав депутат Херсонської облради.
Він додав, що до цього часу вибухів у житлових районах міста не було.
Підготовка до вуличних боїв у Херсоні припинилася
Окупанти концентрують увагу на тому, аби посіяти паніку серед населення та перемістити людей на лівобережжя Херсонщини. Водночас підготовка до вуличних боїв у Херсоні припинилася.
Посилення якихось блокпостів чи будівництво фортифікаційних споруд саме в місті не спостерігається. Тому сказати, що окупанти готуються до вуличних боїв у Херсоні, на сьогодні не можна,
– зазначив Хлань.
Сергій Хлань розповів про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео
Що відбувається на Херсонщині: останні новини
- За даними Генштабу ЗСУ, у населених пунктах поблизу міста Херсон ворог готується до оборони. З міста Грозний до населеного пункту Каланчак прибули близько сотні "росгвардійців".
- Як повідомили в американському Інституті вивчення війни, окупанти продовжують виганяти українців з їхніх домівок, зокрема у тимчасово окупованому Херсоні. Спустошені території Кремль заселяє перевдягнутими в цивільне військовими.
- Збройні сили України продовжують контрнаступ на Херсонщині і досягли значних успіхів на цьому напрямку. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов припустив, що уже до кінця осені українські війська можуть звільнити захоплений росіянами Херсон.