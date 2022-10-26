Зокрема тому, що там поки не проведені необхідні для цього роботи. Про це заявив представник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, розповідає 24 канал.

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Що відомо розвідці

Андрій Юсов зазначив, що ні Каховська ГЕС, ні дамба станом на сьогодні не заміновані настільки, щоб можна було влаштувати підрив. Щодо ядерної ж зброї, то представник розвідки вважає, що "Путін буде брязкати нею максимально гучно, щоб його почули, на нього звернули увагу".

Але якщо уявити собі, що Путін наважиться застосувати ядерну зброю, то це, власне, останній козир, який він використає. Питання – що далі,

– підкреслив Андрій Юсов.

Він зазначив, що використання такої зброї – теж малоймовірний сценарій. Якщо Росія застосує її, то це лише наблизить кінець самої країни-агресорки. Адже Україна на цьому свою боротьбу не припинить, а світ не перестане підтримувати її у цьому.

Які можуть бути наслідки підриву Каховської ГЕС

Якщо росіяни таки підірвуть Каховську ГЕС, то підтопленими будуть близько 80 населених пунктів, що призведе до великої кількості жертв та постраждалих в основному на лівому березі Херсонщини. Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко порівняв масштаби можливої катастрофи до наслідків підриву Запорізької ГЕС у 1941 році. Тоді загинули близько 100 тисяч людей.

Можливий підрив прокоментував й німецький політик Омід Нуріпур. Він назвав можливий підрив загрозою масового вбивства, яку можна порівняти з вчинками терористів ІДІЛ.

Погрози підірвати Каховську ГЕС: що відомо

Вперше про загрозу підриву сказав командувач російськими військами Сєргєй Суровікін. Він безпідставно заявив, що Україна нібито готує масований удар по греблі Каховської ГЕС, що можна вважати анонсом планів самої ж Росії.

Ба більше, в американському Інституті вивчення війни підкреслили, що такий підрив вигідний саме Росії. Зокрема тому, що це може допомогти ворогові прикрити відхід.

Однак депутат Херсонської облради Сергій Хлань вважає, що підрив ГЕС радше нашкодить окупантам, адже тоді буде частина Херсонщини, де зараз зосередилися війська окупантів.

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