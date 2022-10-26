В частности потому, что там пока не проведены необходимые для этого работы. Об этом заявил представитель пресс-службы ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, рассказывает 24 канал.

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Что известно разведке

Андрей Юсов отметил, что ни Каховская ГЭС, ни дамба по состоянию на сегодня не заминированы настолько, чтобы можно было устроить подрыв. Что касается ядерного оружия, то представитель разведки считает, что "Путин будет бряцать им максимально громко, чтобы его услышали, на него обратили внимание".

Но если представить себе, что Путин решится применить ядерное оружие, то это, по сути, последний козырь, который он использует. Вопрос – что дальше,

– подчеркнул Андрей Юсов.

Он отметил, что использование такого оружия – тоже маловероятный сценарий. Если Россия применит ее, то это приблизит конец самой страны-агрессорки. А ведь Украина на этом свою борьбу не прекратит, а мир не перестанет поддерживать ее в этом.

Какие могут быть последствия подрыва Каховской ГЭС

Если россияне подорвут Каховскую ГЭС, то подтопленными будут около 80 населенных пунктов, что приведет к большому количеству жертв и пострадавших в основном на левом берегу Херсонщины. Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сравнил масштабы возможной катастрофы в результате подрыва Запорожской ГЭС в 1941 году. Тогда погибли около 100 тысяч человек.

Возможный подрыв прокомментировал и германский политик Омид Нурипур. Он назвал возможный подрыв угрозой массового убийства, сравнимой с поступками террористов ИГИЛ.

Угрозы взорвать Каховскую ГЭС: что известно

Впервые об угрозе подрыва сказал командующий российскими войсками Сергей Суровикин. Он безосновательно заявил, что Украина якобы готовит массированный удар по дамбе Каховской ГЭС, что можно считать анонсом планов самой России.

Более того, в американском Институте изучения войны подчеркнули, что такой подрыв выгоден именно России . В частности, потому, что это может помочь врагу прикрыть отход.

Однако депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань считает, что подрыв ГЭС скорее навредит оккупантам , ведь тогда будет часть Херсонщины, где сосредоточились войска оккупантов.

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