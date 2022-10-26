Цели украинских военных не касаются Каховской ГЭС и направлены непосредственно на армию агрессора. Об этом 24 каналу рассказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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Спикер отметила, что россияне уже давно планировали совершить провокации на Каховской ГЭС.

Провокации на Каховской ГЭС оккупанты уже заготовили, они просто выжидают определенный момент. Но все же надо отдавать себе отчет, что это достаточно сложный объект инфраструктуры. На стадии его строительства предусматривались определенные меры, чтобы он не был поражен мгновенно и одним ударом,

– объяснила Гуменюк.

По ее словам, подготовительные меры оккупантов по заминированию части ГЭС и ее агрегатов означают, что Россия хочет обвинить ВСУ в атаке на ГЭС и техногенной катастрофе.

"Они шантажируют этой катастрофой общество, но ВСУ не наносят удары по такому объекту, потому что это может быть критическим моментом для всего региона, как минимум. Мы работаем по силам ПВО, которыми они пытаются защищать свои подразделения и объекты. Поэтому если такая трагедия произойдет, то виновниками нее будут только россияне ", – резюмировала военная.

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