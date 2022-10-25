На сегодняшний день есть минимум две причины, почему Россия не совершит подрыв Каховской ГЭС. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов – информирует 24 канал.
Обратите внимание Только политика и пропаганда: почему подрыв Каховской ГЭС не будет военных последствий
Эксперт отметил, что на сегодняшний день плотину Каховской ГЭС полностью контролируют российские войска, поскольку она находится в оккупации и глубоко в тылу врага, поэтому Украина никак не может на нее повлиять.
Россия может заминировать и взорвать ГЭС, но есть проблемы. Во-первых, вода в Северокрымском канале зависит только от Каховской ГЭС. Во-вторых, зона возможного затопления – преимущественно левый берег. России нужно будет отвести свои войска от Днепра, чтобы они не попали в зону затопления,
– объяснил обозреватель.
Взорвет ли Россия плотину Каховской ГЭС: смотрите видео
По его словам, для продолжения шантажа оккупанты открыли шлюзы и начали сбрасывать воду из водохранилища, пытаясь поднять уровень воды и "сейчас испугать всех".
По его мнению, предел уровня воды в Каховском водохранилище будет регулироваться россиянами – в зависимости от требуемого уровня в Северокрымском канале.
"Россия сама себя не оставит без воды в Крым. Поэтому они будут блефовать до уровня Северокрымского канала. Россия пытается шантажировать водосбросом, но есть вопрос, до какого времени они это будут делать. Если они останавливают воду на уровне Северокрымского канала и его заполнения, значит никакого подрыва не будет”, – резюмировал Жданов.
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Россияне угрожают взорвать Каховскую ГЭС: что известно
- Командующий российскими оккупационными силами в Украине Сергей Суровикин заявил, что Украина якобы готовит массированный удар по дамбе Каховской ГЭС. После этого подобный месседж поддержали российские пропагандисты.
- Если россияне отважатся на такое преступление, то около 80 населенных пунктов будут подтоплены. Соответственно это может привести к большому количеству жертв и пострадавших.
- В американском Институте изучения войны заметили, что вероятный подрыв выгоден именно России, а не Украине. Исследователи полагают, что российские аргументы абсурдны.
- В оперативном командовании "Юг" отметили, что даже подрыв ГЭС не сможет остановить успешное контрнаступление ВСУ. Максимум, что удастся России – только замедлить украинских военных.
- Как отметил директор Института водных проблем и мелиорации НАН Украины Михаил Яцюк, в случае подрыва оккупантам не удастся уничтожить дамбу Каховской ГЭС.