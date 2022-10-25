На сегодняшний день есть минимум две причины, почему Россия не совершит подрыв Каховской ГЭС. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов – информирует 24 канал.

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Эксперт отметил, что на сегодняшний день плотину Каховской ГЭС полностью контролируют российские войска, поскольку она находится в оккупации и глубоко в тылу врага, поэтому Украина никак не может на нее повлиять.

Россия может заминировать и взорвать ГЭС, но есть проблемы. Во-первых, вода в Северокрымском канале зависит только от Каховской ГЭС. Во-вторых, зона возможного затопления – преимущественно левый берег. России нужно будет отвести свои войска от Днепра, чтобы они не попали в зону затопления,

– объяснил обозреватель.

Взорвет ли Россия плотину Каховской ГЭС: смотрите видео

По его словам, для продолжения шантажа оккупанты открыли шлюзы и начали сбрасывать воду из водохранилища, пытаясь поднять уровень воды и "сейчас испугать всех".

По его мнению, предел уровня воды в Каховском водохранилище будет регулироваться россиянами – в зависимости от требуемого уровня в Северокрымском канале.

"Россия сама себя не оставит без воды в Крым. Поэтому они будут блефовать до уровня Северокрымского канала. Россия пытается шантажировать водосбросом, но есть вопрос, до какого времени они это будут делать. Если они останавливают воду на уровне Северокрымского канала и его заполнения, значит никакого подрыва не будет”, – резюмировал Жданов.

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