Ущерб для Украины более 4 миллиардов гривен

Об этом сообщила Украинская экологическая инспекция. Отметим, еще 24 февраля российские войска добрались до Херсона и Каховского водохранилища и захватили гидротехнические сооружения. Бетонную дамбу разрушили, и через пару дней вода пошла по Северокрымскому каналу в направлении полуострова.

К теме Среди херсонцев началась паника, – активист сказал, возможно ли затопление города из-за россиян

Водозабор достигает 50 кубометров в секунду, а ущерб за ее самовольное использование составляет десятки миллионов гривен в сутки.

Внимание! Еще в марте Госэкоинспекция сообщала, что сумма ущерба за самовольное использование водных ресурсов народа Украины – 32 628 960 гривен в сутки, а значит, по состоянию на 2 июня (129-й день полномасштабной войны) Россия задолжала Украине уже более 4 миллиардов гривен.

В то же время заместитель председателя государственного водного агентства Игорь Гопчак отметил, что это приблизительные цифры: российские военные не допускают украинских сотрудников на гидротехнические сооружения, следить за расходами воды приходится только через спутниковые снимки.

Эти цифры – это пальцем в небо. Точного подсчета нет, это предположение,

– отметил игр Гопчак.

Кратко о захвате Каховского водохранилища

Воду, поступившую в Северокрымский канал после силового захвата российскими военными гидросооружений в Херсонской области в первые дни войны с Украиной, бесплатно получают аграрии, рыбные хозяйства и крупные промышленные предприятия Крыма.

Северокрымский канал расположен на юге Украины. Это одно из самых больших ирригационных сооружений бывшего СССР, которое берет воду в реке Днепр (в Каховском водохранилище).

До 2014 года канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма, однако после незаконной аннексии Украина перекрыла канал, по которому вода из материковой части попадала на полуостров.

Украинские власти отмечали, что, согласно международному праву, оккупационные власти несут полную ответственность за водоснабжение и обеспечение населения этой территории другими ресурсами.

Обратите внимание – коллаборанты боятся сопротивления на Херсонщине и передвигаются с охраной: смотрите видео