Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, в разговорах с министрами обороны стран НАТО Шойгу обвинял Украину якобы в подготовке к применению "грязной бомбы".
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Однако фактически этими заявлениями министр обороны страны-агрессорки издал возможные планы России.
Нельзя исключать вероятность применения Россией какого-либо оружия массового уничтожения. Россия не перестает угрожать ядерным оружием с 24 февраля. Однако все это – от безнадежности, от отчаяния,
– подчеркнул Мусиенко.
Почему Шойгу звонил западным министрам
Как отметил военный эксперт, обязанность говорить с министрами обороны стран НАТО возложили именно на Шойгу по двум причинам.
- Во-первых, у Шойгу едва ли не единственного сохраняется канал стратегической коммуникации, особенно с ядерными государствами по вопросам ядерного сдерживания.
- Во-вторых, министр обороны страны-агрессоры пытался прозондировать реакцию собеседников и понять, как далеко Москва может зайти в своих высказываниях и в своих действиях в будущем.
По словам Мусиенко, Шойгу получил четкий ответ от западных стран.
Когда россиянам дают понять, что никто не верит в серьезность этих обвинений в адрес Украины, а в случае российских провокаций будет решительная реакция, это в какой-то мере сдерживает Кремль.
– заметил военный эксперт.
Россия посылает Украине сигналы
Мусиенко отметил, что Россия в Херсоне разворачивает как реальные действия, так и обманчивые маневры. Однако Украина очень ясно понимает, какие ловушки и в каких местах может готовить враг.
Россия пытается посылать Украине сигналы и намеки. Мол, как только вы появитесь в Херсоне, мы подорвем Каховскую ГЭС или совершим другой ужасный теракт,
– сказал военный эксперт.
Однако украинские власти учитывают такие моменты при корректировке тактических и стратегических действий по деоккупации Херсонщины. Он добавил, что вряд ли России удастся перехитрить украинцев.
Александр Мусиенко рассказал, зачем Путину новая ядерная ложь: смотрите видео
Ядерная ложь России: коротко
- Сергей Шойгу позвонил министрам обороны США, Франции, Великобритании и Турции. Он обвинил Украину в том, что та стремится к эскалации, и якобы хочет применить "грязную бомбу".
- После звонка Шойгу США, Франция и Великобритания опубликовали совместное заявление, в котором отвергли "очевидно ложные обвинения" России в том, что Украина вроде бы готовит нападение с использованием "грязной бомбы" на собственной территории.
- Российский публицист Андрей Пионтковский предположил, что новая ядерная ложь нужна России, чтобы впоследствии объяснить бегство российских войск из Херсона .