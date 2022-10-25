Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, в разговорах с министрами обороны стран НАТО Шойгу обвинял Украину якобы в подготовке к применению "грязной бомбы".

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Однако фактически этими заявлениями министр обороны страны-агрессорки издал возможные планы России.

Нельзя исключать вероятность применения Россией какого-либо оружия массового уничтожения. Россия не перестает угрожать ядерным оружием с 24 февраля. Однако все это – от безнадежности, от отчаяния,

– подчеркнул Мусиенко.

Почему Шойгу звонил западным министрам

Как отметил военный эксперт, обязанность говорить с министрами обороны стран НАТО возложили именно на Шойгу по двум причинам.

Во-первых, у Шойгу едва ли не единственного сохраняется канал стратегической коммуникации, особенно с ядерными государствами по вопросам ядерного сдерживания.

Во-вторых, министр обороны страны-агрессоры пытался прозондировать реакцию собеседников и понять, как далеко Москва может зайти в своих высказываниях и в своих действиях в будущем.

По словам Мусиенко, Шойгу получил четкий ответ от западных стран.

Когда россиянам дают понять, что никто не верит в серьезность этих обвинений в адрес Украины, а в случае российских провокаций будет решительная реакция, это в какой-то мере сдерживает Кремль.

– заметил военный эксперт.

Россия посылает Украине сигналы

Мусиенко отметил, что Россия в Херсоне разворачивает как реальные действия, так и обманчивые маневры. Однако Украина очень ясно понимает, какие ловушки и в каких местах может готовить враг.

Россия пытается посылать Украине сигналы и намеки. Мол, как только вы появитесь в Херсоне, мы подорвем Каховскую ГЭС или совершим другой ужасный теракт,

– сказал военный эксперт.

Однако украинские власти учитывают такие моменты при корректировке тактических и стратегических действий по деоккупации Херсонщины. Он добавил, что вряд ли России удастся перехитрить украинцев.

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