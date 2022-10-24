Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из Вашингтона Андрей Пионтковский. Он отметил, что надоедливые звонки Шойгу министрам обороны стран НАТО стали следствием истерики в бункере Путина.

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Почему министр обороны Турции слушал Шойгу

По словам Пионтковского, вполне понятно, почему министр обороны Турции выслушивал бред от Шойгу.

Путин заплатил гигантскую геополитическую цену Эрдогану – отдал Нагорный Карабах, Армению, Сирию, Ливан. И все это только за обещания организовать встречу с Зеленским,

– отметил публицист.

Он добавил, что лидер Турции прекрасно понимает, что президент Украины никогда не согласится на переговоры с Россией и прекращение огня. Однако после обещаний Турции нужно имитировать хотя бы какую-нибудь деятельность в этом направлении.

Как США, Франция и Великобритания отреагировали на бред России

Что касается 3 министров обороны ведущих стран НАТО – США, Франции и Великобритании, то они, по словам Пионтковского, пошли на беспрецедентный в истории мировой дипломатии шаг.

Министры обороны этих стран опубликовали совместное заявление, суть которого сводится к следующему: нам звонил один дурак и нес такой бред, что мы серьезно подозреваем, что Россия готовит какую-то ужасную провокацию,

– сказал Пионтковский.

Оппозиционный политик добавил, что после звонков Шойгу Путин не успокоился. Далее глава Кремля заставил руководителя Генштаба Валерия Герасимова снова звонить представителям западных стран с той же лживой историей.

"Это демонстрирует, в каком отчаянии находится Кремль и, прежде всего, Владимир Путин", – подчеркнул публицист.

"Падение Херсона станет политической катастрофой для Путина"

По словам Пионтковского, дело в том, что Россия столкнулась с проблемой, которую невозможно решить. Оккупанты оказались в сложном положении на Херсонщине.

С военной точки зрения сдача Херсона оккупантами неизбежна. А с политической точки зрения для россиян невозможно покинуть город. Ведь падение Херсона станет политической катастрофой лично для Путина,

– сказал политик.

Он добавил, что россияне пытаются найти хоть какой-то выход из ситуации. В частности, командующий российским вторжением Сергей Суровикин заговорил о "непростых решениях" по Херсону.

Зачем россияне врут о "грязной бомбе"

Пионтковский считает, что россияне осознали, что из Херсона все равно придется выходить. Однако чтобы как-то прикрыть свое позорное отступление, запустили информационно-психологическую операцию (ИПСО).

Кремль делает все, чтобы вывод российских войск из Херсона в сознании рядовых россиян омрачился другими событиями – "ужасным преступлением" украинских военных,

– сказал публицист.

Именно поэтому, по его словам, Россия сейчас разгоняет 2 лживые истории, заставляя россиян в них поверить.

Первая история – якобы ВСУ готовят подрыв дамбы Каховской ГЭС.

Вторая – якобы Украина собирается взорвать "грязную бомбу".

Как россияне могут назвать свое поражение в Херсоне

Пионтковский добавил, что Россия не знает, как объяснять свои позорные поражения в Украине. Он напомнил, что отход от Киева оккупанты назвали "жестом доброй воли". А поражение под Харьковом объяснили "перегруппировкой" войск.

Теперь россияне придумали гуманитарную операцию по "спасению" мирных жителей и российских военнослужащих в Херсонской области. Мол, они спасаются от взрыва на ГЭС и от "грязной бомбы",

– отметил политик.

Стрим Романа Цимбалюка и Андрея Пионтковского: смотрите видео

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