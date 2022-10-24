Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик з Вашингтона Андрій Піонтковський. Він зауважив, що набридливі дзвінки Шойгу міністрам оборони країн НАТО стали наслідком істерики у бункері Путіна.

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Чому міністр оборони Туреччини слухав Шойгу

За словами Піонтковського, цілком зрозуміло, чому міністр оборони Туреччини вислуховував маячню від Шойгу.

Путін заплатив гігантську геополітичну ціну Ердогану – віддав Нагірний Карабах, Вірменію, Сирію, Ліван. І усе це – лише за обіцянки організувати зустріч із Зеленським,

– зазначив публіцист.

Він додав, що лідер Туреччини чудово розуміє, що президент України ніколи не погодиться на переговори з Росією та припинення вогню. Однак після обіцянок Туреччині потрібно імітувати хоча б якусь діяльність у цьому напрямку.

Як США, Франція та Велика Британія відреагували на маячню Росії

Що ж стосується 3 міністрів оборони провідних країн НАТО – США, Франції та Великої Британії, то вони, за словами Піонтковського, пішли на безпрецедентний в історії світової дипломатії крок.

Міністри оборони цих країн опублікували спільну заяву, суть якої зводиться до наступного: нам телефонував один дурень і ніс таку маячню, що ми серйозно підозрюємо, що Росія готує якусь жахливу провокацію,

– сказав Піонтковський.

Опозиційний політик додав, що після дзвінків Шойгу Путін не заспокоївся. Далі очільник Кремля змусив керівника Генштабу Валєрія Герасімова знову дзвонити представникам західних країн з тією ж брехливою історією.

"Це демонструє, у якому відчаї перебуває Кремль і насамперед Владімір Путін", – наголосив публіцист.

"Падіння Херсона стане політичною катастрофою для Путіна"

За словами Піонтковського, річ у тому, що Росія зіштовхнулася з проблемою, яку неможливо вирішити. Окупанти опинилися у складному становищі на Херсонщині.

З воєнної точки зору здача Херсона окупантами неминуча. А з політичної точки зору для росіян неможливо залишити місто. Адже падіння Херсона стане політичною катастрофою особисто для Путіна,

– сказав політик.

Він додав, що росіяни намагаються знайти хоч якийсь вихід із ситуації. Зокрема, командувач російським вторгненням Сєргєй Суровікін заговорив про "непрості рішення" щодо Херсона.

Навіщо росіяни брешуть про "брудну бомбу"

Піонтковський вважає, що росіяни усвідомили, що з Херсона все одно доведеться виходити. Однак аби якось прикрити свій ганебний відступ, запустили інформаційно-психологічну операцію (ІПСО).

Кремль робить все, аби вивід російських військ з Херсона у свідомості пересічних росіян затьмарився іншими подіями – "жахливим злочином" українських військових,

– сказав публіцист.

Саме тому, за його словами, Росія зараз розганяє 2 брехливі історії, змушуючи росіян в них повірити.

Перша історія – нібито ЗСУ готують підрив дамби Каховської ГЕС.

Друга – начебто Україна збирається підірвати "брудну бомбу".

Як росіяни можуть назвати свою поразку у Херсоні

Піонтковський додав, що Росія вже не знає, як пояснювати свої ганебні поразки в Україні. Він нагадав, що відхід від Києва окупанти назвали "жестом доброї волі". А поразку під Харковом пояснили "перегрупуванням" військ.

Тепер росіяни вигадали гуманітарну операцію з "порятунку" мирних жителів та російських військовослужбовців на Херсонщині. Мовляв, вони рятуються від вибуху на ГЕС та від "брудної бомби",

– зазначив політик.

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