У Кремлі нарешті зрозуміли, що остаточно програли у війні, тому використовують нові форми ядерних погроз. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Латентний шантаж

Експерт вважає, що своїми заявами про "брудну бомбу" Росія намагається через таку риторику отримати "комплексно все і відразу".

Ми розуміємо, що російське командування нарешті дійшло до того рівня, коли воно розуміє, що війну остаточно програє – найближчим часом Росія втрачатиме ще більше захоплених територій. Тому вони намагаються демонструвати якось цей шантаж, особливо міжнародним партнерам,

– пояснив оглядач.

За його словами, Шойгу шантажував міжнародних партнерів України й попереджував їх про "брудну бомбу" для того, щоб Росія мала можливість використати таку зброю, звинувативши в цьому Україну.

"Шойгу попереджає таким чином і це є формою латентного шантажу. Це, фактично, навіть гірше, ніж що використовував СРСР. Воно не має якогось креативу взагалі, тому що якщо, наприклад, вони використають "брудну бомбу" в Україні, то це буде не тільки проблема тут", – додав Коваленко.

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Як реагують в НАТО

Політолог зауважив, що якщо Росія все-таки наважиться на використання "брудної бомби", це буде не просто екологічною катастрофою з великою кількістю загиблих, а й може спричинити знищення самої Росії та російської влади.

"Це фактор застосування 5-ї статті колективної безпеки НАТО. Тому що "брудна бомба" – це так само як і вибух на ЧАЕС або на ЗАЕС – це фактично ще і вплив на країни НАТО, що буде агресією. Шойгу, мабуть, цього не розуміє. Саме тому у Міноборони його називають "оленярем", – підкреслив оглядач.

На його думку, Вашингтон у цій ситуації також проводить "серйозну демонстрацію" сил.

США продемонстрували локацію атомного підводного човна "Огайо", який також має міжконтинентальні балістичні ракети на озброєнні. Також до Європи відправили найбільш елітні та боєздатні свої підрозділи повітряно-десантних військ. Тобто США роблять дуже прямолінійний натяк Росії на те, що не лише Кремль може погрожувати ядерною зброєю,

– резюмував оглядач.

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