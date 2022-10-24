В Кремле наконец поняли, что окончательно проиграли в войне, поэтому используют новые формы ядерных угроз. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Латентный шантаж

Эксперт считает, что своими заявлениями о "грязной бомбе" Россия пытается из-за такой риторики получить "комплексно все и сразу".

Мы понимаем, что российское командование наконец-то дошло до того уровня, когда оно понимает, что войну окончательно проиграет – в ближайшее время Россия будет терять еще больше захваченных территорий. Поэтому они пытаются демонстрировать как-то этот шантаж, особенно международным партнерам,

– объяснил обозреватель.

По его словам, Шойгу шантажировал международных партнеров Украины и предупреждал их о "грязной бомбе" для того, чтобы Россия имела возможность использовать такое оружие, обвинив в этом Украину .

"Шойгу предупреждает таким образом и это является формой латентного шантажа . Это фактически даже хуже, чем что использовал СССР. Оно не имеет какого-то креатива вообще, потому что если, например, они используют "грязную бомбу" в Украине , то это будет не только проблема здесь", – добавил Коваленко.

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Как реагируют в НАТО

Политолог отметил, что если Россия все-таки решится на использование "грязной бомбы", это будет не просто экологической катастрофой с большим количеством погибших, но и может повлечь за собой уничтожение самой России и российских властей .

"Это фактор применения 5-й статьи коллективной безопасности НАТО . Потому что "грязная бомба" - это так же как и взрыв на ЧАЭС или на ЗАЭС - это фактически еще и влияние на страны НАТО, что будет агрессией . Шойгу, пожалуй, этого не Именно поэтому в Минобороны его называют "оленеводом", - подчеркнул обозреватель.

По его мнению, Вашингтон в этой ситуации также проводит "серьезную демонстрацию" сил .

США продемонстрировали локацию атомной подводной лодки "Огайо", которая также имеет межконтинентальные баллистические ракеты на вооружении. Также в Европу отправили наиболее элитные и боеспособные подразделения воздушно-десантных войск. То есть США делают очень прямолинейный намек России на то, что не только Кремль может угрожать ядерным оружием,

– резюмировал обозреватель.

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