Министр обороны Украины подчеркнул, что украинские защитники и защитницы ежедневно освобождают родную землю от российской грязи. Поэтому сама мысль о "грязной бомбе" отвратительна.

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Резников пригласил в Украину мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ, а также отметил, что украинская сторона требует соблюдения 4 пункта Будапештского меморандума.

Необходимы жесткие превентивные шаги

Резников отметил, что своим заявлением о "грязной бомбе" Россия официально проиллюстрировала пословицу "на воре шапка горит".

Ложь по поводу "грязной бомбы", которую вроде бы готовится применить Украина, – это элемент уже привычной кремлевской тактики. Когда русские преступники пытаются превентивно обвинить в своем преступлении жертву агрессии. Грязный ядерный шантаж является поводом для жестких превентивных шагов.

– заявил министр обороны.

Россия после 24 февраля открыто угрожает применением ядерного оружия. В частности, страна-оккупант весной сознательно провоцировала катастрофу на ЧАЭС, а сейчас шантажирует мир катастрофой на ЗАЭС. Кроме того, российские ракеты создают угрозу другим АЭС.

Украина – чрезвычайно ответственная в вопросах ядерной безопасности

Резников подчеркнул, что Украина – чрезвычайно ответственна в вопросах ядерной безопасности. Для МАГАТЭ открыты все ядерные объекты. Ответом на циничную ложь России должно быть усиление давления на террористический режим в России и увеличение помощи Украине.

Кроме того, Резников отметил, что хочет кое-что сказать не как министр, а как гражданин. Он подчеркнул, что украинцы всегда отличались особым отношением к земле. Освободить украинскую землю от российской грязи – даже не военная, а ментальная потребность.

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"Поэтому даже теоретически представить, что Украина способна сделать что-то, что может вызвать длительное загрязнение нашей земли, – невозможно. Это нонсенс", – подчеркнул министр обороны.

Резников позвонил иностранным коллегам

Уже утром Резников успел провести телефонные разговоры с министрами обороны Франции, Великобритании и Турции.

Коллеги сообщили мне о своих переговорах с минфином России. Я ответил на все обвинения российского фейка. Это акт ядерного шантажа России. Хочу повторить: Украина открыта для любой мониторинговой миссии,

– подчеркнул чиновник.

Кроме того, у главы Минобороны Украины запланирован разговор с американским коллегой Ллойдом Остином.

Кулеба провел срочный разговор с Блинкеном

Дмитрий Кулеба 23 октября провел разговор с Энтони Блинкеном. Темой стала российская ложь о "грязной бомбе". Кулеба подчеркнул, что они с Блинкеном согласились: российская дезинформационная кампания может быть направлена, чтобы создать повод для операции под чужим флагом.

Заметьте! Сергей Шойгу 23 октября позвонил министрам обороны Франции, Турции и Великобритании и озвучил абсурдное заявление, что Украина вроде бы хочет применить "грязную бомбу".

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