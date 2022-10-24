Похоже, что риторикой о "грязной бомбе" Россия пытается как-то компенсировать свои провалы на фронте. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Эксперт отметил, что заявления Шойгу лживы, поскольку Украине не нужна "грязная бомба", "радиоактивные последствия которой уже в этой жизни невозможно будет убрать".

Нам это точно не нужно. Выполнять такую задачу – это себе "в коленку" выстрелить. Мы этого точно делать не будем. А вот такие заявления Шойгу, как министра страны-агрессора, которая сейчас на Запорожской станции, где есть хранилище отработанного ядерного топлива, означают, что они могут легко взять определенные образцы, распылить их и дальше уже снова "повесить" на это нас,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, "грязная бомба" – это бомба на основе отработанного ядерного топлива: после взрыва топливо распыляется и, как облако, идет на какую-то территорию и выпадает осадками.

"Это и есть "грязная бомба". Это заражение ядерными отходами. Убрать его практически невозможно, поскольку оно идет в почву и дальше подсвечивается несколько лет, десятилетий, а то и тысячелетий. Приблизительно такая же картина была в районе Чернобыля: взрыв был тепловой, а дальше ядерное топливо разлетелось по определенной территории", – добавил специалист.

Он указал, что облако из Чернобыля в большинстве своем не рассеялось в Украине, а пошло на территории России и Беларуси.

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Эксперт отметил, что по определенным "следам" можно определить, из какого реактора ядерное топливо взяли и какая реакция происходила.

"Единственный вопрос – если оккупанты раскрыли контейнеры с ядерным топливом на ЧАЭС, когда они находились там в начале этого года, если там есть поврежденные контейнеры, и как-то это топливо похитили оттуда, то они могут его использовать. То есть сами выполнить задание по взрыву такого рода "грязной бомбы", – убежден обозреватель.

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По его мнению, заявления Шойгу о "грязной бомбе" раздаются из Кремля потому, что россияне проиграют по всей линии фронта.

У них есть задача нанести в других местах максимальное поражение украинцам. Мы это видим из бомбардировки нашей инфраструктуры и убийства мирных жителей. Они могут решить вопрос относительно такого рода бомб. А нам заниматься дезактивацией этой территории – это займет очень много сил, средств и большой репутационной проблемы для Украины,

– резюмировал Свитан.

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