Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что Шойгу мало на что влияет.

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"Шойгу выполнял роль политического лица, а сейчас – порученец. Он не играет никакой роли в сегодняшней политической повестке дня", – отметил Яковенко.

О чем могли говорить с Шойгу

Российское минобороны почти не коммуницировало с США с начала полномасштабного вторжения. По мнению Яковенко, это связано с тем, что оккупантам было нечего сказать.

Сейчас Россия проигрывает войну, нужно как-то договариваться. Проблема в том, что Путин не является собеседником для Запада. Иногда с ним пытается говорить Макрон, но с Путиным говорить не о чем. Он пытается выпустить Шойгу как переговорщика,

– сказал журналист.

Он отметил, что предмет переговоров США по Шойгу неизвестен, но, скорее всего, говорится о каком-либо параметре ограничений, который должен существовать в этой войне. То есть о ядерном ударе, подрыве Каховской ГЭС. И если Кремль этого не сделает, какие бонусы может получить.

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Путин стал изгоем

Индонезийская сторона, принимающая G20, заявила, что готова предоставить площадку для переговоров Путина с Байденом, но, как рассказал Яковенко, вероятность этих переговоров не очень велика. Журналист не уверен, что Путин вообще уедет в Индонезию.

"Трудно представить, что он принимает участие в саммите G20. Если Путин имел довольно сложную ситуацию в Самарканде или Астане, то ему все по очереди одевали на голову помойные ведра. Это было очень заметно. К нему относились как к изгою. Это было связано с поражениями России на фронте", – сказал Яковенко.

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Он добавил, что Путину сейчас еще сложнее появляться на публике, поскольку на Генассамблее ООН беспрецедентное количество стран поддержало осуждение путинской России и ее попытки оккупировать 4 области Украины. Кроме того, Россия получила статус страны-террориста. Поэтому Кремль попытается организовать иллюзию неизгойства.

"Что касается встречи с Байденом, то ее тоже трудно представить, потому что нет предмета разговора. Какие-то попытки Путина обмануть Байдена есть, но президент США – не диктатор, которого можно в чем-то убедить и получить преференции", – рассказал журналист.

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