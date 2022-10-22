Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він зазначив, що Шойгу мало на що впливає.

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"Шойгу виконував роль політичного обличчя, а зараз – порученець. Він не грає ніякої ролі у сьогоднішньому політичному порядку денному", – зазначив Яковенко.

Про що могли говорити з Шойгу

Російське міноборони майже не комунікувало з США з початку повномасштабного вторгнення. На думку Яковенка, це пов'язано з тим, що окупантам не було що сказати.

Зараз Росія програє війну, треба якось домовлятися. Проблема в тому, що Путін перестав бути співрозмовником для Заходу. Іноді з ним намагається говорити Макрон, але з Путіним говорити нема про що. Він намагається випустити Шойгу як перемовника, – сказав журналіст.

Він зазначив, що предмет перемовин США з Шойгу невідомий, але, швидше всього, мовиться про якийсь параметр обмежень, який має існувати у цій війні. Тобто про ядерний удар, підрив Каховської ГЕС. І якщо Кремль цього не зробить, то які бонуси може отримати.

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Путін став ізгоєм

Індонезійська сторона, яка приймає G20 заявила, що готова надати майданчик для перемовин Путіна з Байденом, але, як розповів Яковенко, ймовірність цих перемовин, не дуже велика. Журналіст не впевнений, що Путін взагалі поїде в Індонезію.

"Важко уявити, що він бере участь у саміті G20. Якщо Путні мав доволі складну ситуацію в Самарканді чи Астані, то йому всі по черзі одягали на голову помийні відра. Це було дуже помітно. До нього ставились як до ізгоя. Це було пов'язано з поразками Росії на фронті", – сказав Яковенко.

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Він додав, що Путіну зараз ще складніше з'являтися на публіці, оскільки на Генасамблеї ООН безпрецедентна кількість країн підтримала засудження путінської Росії і її спроби окупувати 4 області України. Крім цього, Росія отримала статус країни-терористки. Через це Кремль спробує організувати ілюзію неізгойства.

"Щодо зустрічі з Байденом, то її також важко уявити, бо немає предмета розмови. Якісь спроби Путіна обдурити Байдена є, але президент США – не диктатор, якого можна в чомусь переконати й отримати преференції", – розповів журналіст.

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