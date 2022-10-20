Україна не погодиться на жодні формати, які пропонуватиме Росія на G20. Про це розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович під час стріму з Марком Фейгіном, передає 24 канал.

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Радник керівника ОП зазначив, що для Путіна на саміті країн G20 немає жодних "дипломатичних" перспектив.

Будь-які його розмови про поділ України – що йому скажуть у відповідь? Ось і вся перспектива переговорів. Він може запропонувати розмови про те, як постачати газ через Туреччину, про добрива та агропромисловість, про нову "зернову угоду". Це цікаво, але для цього йому не треба їхати до Індонезії,

– пояснив Арестович.

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За його словами, для цього Путіну достатньо відправити на Балі главу МЗС Росії Сєргєя Лаврова або когось із віцепрем'єрів, або взагалі поговорити через онлайн-зв'язок.

"Йому нема чого туди їхати. Наша позиція в тому, що Україна не веде переговори з Росією. Це найбільш ефективно руйнує путінську стратегію. Нам нерозумно відмовлятися від зброї, яка так ефективно працює", – резюмував радник Єрмака.

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