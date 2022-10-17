Про це 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Антонюк. Раніше економіст Сергій Фурса пояснив, чому глава Кремля може відвідати цей саміт.

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Говорити з терористами не можна

Антонюк зазначив, що варто використати можливий приїзд Путіна на G20 для того, щоб заарештувати його. Потреби його перебування для іншого немає. Інакше, це буде великий фарс. Боротьба з тероризмом передбачає знищення терористів, а не сідання з ними за стіл переговорів. Інакше, це про затягування процесу, а також створення прецедентів не лише щодо українського питання.

Завтра так само КНДР почне себе поводити або Іран. Згадаймо, як поводили себе США після 11 вересня 2001 року, коли були атаковані 2 торгових центри. Тут явно більше жертв і сама картинка виглядає жахливішою. Іде вбивство мирного цивільного населення, йде обстріл критичної інфраструктури ключових міст, тобто всіх обласних центрів,

– зауважив політичний експерт.

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Подоляк правий

Він додав, що абсолютно погоджується з радником глави Офісу Президента України Михайлом Подоляком, який говорить, якщо хтось запрошує очільника терористів у таке шановане товариство, то очевидно для того, щоб закувати його в кайдани.

"У Кремлі припускають, що історія цієї зустрічі може завершитись таким епізодом, таким фіналом. Є сумніви, що Путін, глава терористичної організації, ризикне приїхати на цю зустріч", – наголосив Антонюк.

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