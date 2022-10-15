Про це сказала віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд. Вона заявила, що на зустрічах МВФ та Світового банку міністри та голови центробанків виступають так званими пожежниками, чия робота полягає у захисті світової економіки.

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Канада продовжуватиме притягувати Росію до відповідальності

Водночас Росія, як підкреслила канадська чиновниця, прямо зараз є палієм. "Паліям не місце на зборах пожежників", – сказала Христя Фріланд.

Вона наголосила, що Росія не має бути присутньою на засіданнях МВФ. При цьому Фріланд визнала, що Канада не може вплинути на членство Росії у МВФ чи G20, однак готова публічно звинувачувати режим Владіміра Путіна в рішенні розпочати війну зі своїм сусідом.

Канада продовжуватиме притягувати Росію до відповідальності, і ми продовжимо засуджувати її абсолютно погані воєнні злочини в Україні,

– додала вона.

Фріланд заявила, що є один крок, який усуне серйозні потрясіння у світовій економіці, допоможе зменшити нестачу продовольства та допоможе з високою вартістю енергії у більшій частині світу.

"І цей крок для Росії – піти з України зараз", – заявила віцепрем'єрка Канади.

Канада допомагає Україні у війні з Росією

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) видасть кредит для "Нафтогазу" та "Укренерго" перед початком холодів в умовах повномасштабної війни. Підтримали цю ініціативу дві країни з G7 – Велика Британія та Канада.

Канада підписала гарантії на 36,5 мільйона євро для підтримки кредиту ЄБРР для українського "Нафтогазу" на загальну суму у 300 мільйонів євро.

Також Україна отримає новий пакет військової допомоги від Канади. Його сума складатиме 47 мільйонів доларів.

Президент Володимир Зеленський 10 жовтня провів розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зеленський у розмові з Трюдо наголосив на важливості повітряного щита для захисту цивільного населення України.

Крім того, Канада підтримала вступ України до НАТО.

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