Окрім повного матеріального відшкодування, російське керівництво має бути притягнене до трибуналу. Всі, хто винен, мусить понести відповідальність за свої злочини.
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Нові санкції та конфіскація російських активів
Денис Шмигаль та Джастін Трюдо обговорили санкції щодо російських енергоресурсів.
Також канадський прем'єр-міністр розповів, що його країна першою ухвалила національне законодавство про конфіскацію російських активів. Воно передбачає, що все вилучене передадуть на відновлення України.
Цей принцип повинен лягти в основу майбутньої системи безпеки, аби кожен агресор знав ціну своїх дій,
– додав політик.
Денис Шмигаль та Джастін Трюдо на зустрічі у Лондоні / фото Дениса Шмигаля
Прем'єр-міністр України зауважив, що Канада займає провідне місце в постачанні озброєння для України та навчанні наших захисників. Він також висловив подяку країні за лідерство в підтримці нашої держави та її вагомий внесок в майбутню перемогу.
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Як санкції повільно, але впевнено руйнують економіку Росії: останні новини
- Путін брутально погрожує відключити Європу від енергоносіїв. Експерти натомість стверджують, що енергетичні доходи росії скотились до найнижчого рівня через накладені на неї санкції.
- Через обмеження, накладені світом на росію, країна-агресорка більше не може використовувати технології, які допомагали їй створювати зброю. Політтехнолог Михайло Шейтельман переконаний, що президенту росії доведеться просити озброєння в Ірану та Північної Кореї.
- Ціни на звичайні товари в росії теж неймовірно зросли. Дослідження показують, що росіяни продовжуватимуть біднішати.
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