Окрім повного матеріального відшкодування, російське керівництво має бути притягнене до трибуналу. Всі, хто винен, мусить понести відповідальність за свої злочини.

Зверніть увагу Ще один крок для теплої зими: Рада скерувала кредит від Канади на газ до опалювального сезону

Нові санкції та конфіскація російських активів

Денис Шмигаль та Джастін Трюдо обговорили санкції щодо російських енергоресурсів.

Також канадський прем'єр-міністр розповів, що його країна першою ухвалила національне законодавство про конфіскацію російських активів. Воно передбачає, що все вилучене передадуть на відновлення України.

Цей принцип повинен лягти в основу майбутньої системи безпеки, аби кожен агресор знав ціну своїх дій,

– додав політик.

Денис Шмигаль та Джастін Трюдо на зустрічі у Лондоні / фото Дениса Шмигаля

Прем'єр-міністр України зауважив, що Канада займає провідне місце в постачанні озброєння для України та навчанні наших захисників. Він також висловив подяку країні за лідерство в підтримці нашої держави та її вагомий внесок в майбутню перемогу.

Важливо Санкції ЄС вже мають серйозні наслідки й істотно б'ють по оборонному потенціалу росії, – Боррель

Як санкції повільно, але впевнено руйнують економіку Росії: останні новини

Путін брутально погрожує відключити Європу від енергоносіїв. Експерти натомість стверджують, що енергетичні доходи росії скотились до найнижчого рівня через накладені на неї санкції.

Через обмеження, накладені світом на росію, країна-агресорка більше не може використовувати технології, які допомагали їй створювати зброю. Політтехнолог Михайло Шейтельман переконаний, що президенту росії доведеться просити озброєння в Ірану та Північної Кореї.

Ціни на звичайні товари в росії теж неймовірно зросли. Дослідження показують, що росіяни продовжуватимуть біднішати.

До теми – Санкції в дії – росіянам бракує деталей до літаків: дивіться відео: