У путіна сьогодні немає інших варіантів, як звертатися про допомогу до ірану та північної кореї. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Експерт зазначив, що путін їздить і просить озброєння, бо через санкції росія не має не просто грошей. москва також не має технології, за допомогою яких там могли б цю зброю виготовляти.

Тому вони просять в ірану, як у "високотехнологічної" держави, у північної кореї вони просять артилерійські снаряди для РСЗВ, а в інших країнах вони змушені просити гроші. Просити, щоб у них хоч щось купували. Тому москва потім "похвалиться", що у них і за фінансовим планом все непогано йде,

– пояснив політтехнолог.

За його словами, бюджет російської федерації вперше "виходить у мінус" уже два місяці поспіль.

"У них дуже серйозний дефіцит державного бюджету. Падіння за рік доходів бюджету минулого місяця було 40 відсотків, цього місяця – 25 відсотків. Також вони тепер не постачають газ до Європи. Вони самі вимкнули "Північний потік". А це означає, що росія не отримуватиме додаткових грошей", – розповів оглядач.

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Він додав, що Європа купуватиме російську нафту лише до 1 січня, позаяк потім цей потік також припиниться через ембарго.

"Отже, росія може втратити половину свого експорту в такий спосіб", – резюмував Шейтельман.

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Глобальні санкції серйозно обмежили ланцюжки поставок зброї до росії. Такі умови змусили москву звернутися за військовою допомогою до держав-ізгоїв.

Нещодавно стало відомо, що росія отримала партію іранських безпілотників.

За даними американської розвідки, держава-агресорка також купує у північної кореї мільйони артилерійських снарядів та ракет.

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