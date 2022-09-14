У путина сегодня нет других вариантов, как обращаться за помощью к Ирану и Северной Корее. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Эксперт отметил, что путин ездит и просит вооружения, потому что из-за санкций у россии нет не просто денег. москва также не имеет технологии, с помощью которых там могли бы это оружие изготавливать.
Поэтому они просят у ирана, как у "высокотехнологичного" государства, у северной кореи они просят артиллерийские снаряды для РСЗО, а в других странах они вынуждены просить деньги. Просить, чтобы у них хоть что-нибудь покупали. Поэтому москва потом "похвастается", что у них и по финансовому плану все неплохо идет,
– объяснил политтехнолог.
По его словам, бюджет российской федерации впервые "выходит в минус" уже два месяца подряд.
"У них очень серьезный дефицит государственного бюджета. Падение за год доходов бюджета в прошлом месяце было 40 процентов, в этом месяце – 25 процентов. Также они теперь не поставляют газ в Европу. Они сами выключили "Северный поток". А это значит, что россия не будет получать дополнительные деньги", – рассказал обозреватель.
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Он добавил, что Европа будет покупать российскую нефть только до 1 января, так как потом этот поток также прекратится из-за эмбарго.
"Итак, россия может потерять половину своего экспорта таким образом", – резюмировал Шейтельман.
Сотрудничество россии с КНДР и Ираном: что известно
- Глобальные санкции серьезно ограничили цепочки поставок оружия в россию. Такие условия заставили москву обратиться за военной помощью к государствам-изгоям.
- Недавно стало известно, что россия получила партию иранских беспилотников.
- По данным американской разведки, государство-агрессор также покупает у северной кореи миллионы артиллерийских снарядов и ракет.
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