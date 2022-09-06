Сотрудничеством с Ираном и Северной Кореей россия присоединяется к клубу стран-изгоев, окончательно разрывая свои связи с цивилизованным миром. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Деградация по-кремлевски

Эксперт отметил, что на сегодняшний день у россии нет репутации ни в ВПК, ни в армии, ни на международной арене. Он считает, что российский военно-промышленный комплекс "не от хорошей жизни" не может выполнить задачу пополнения запасов оружия, поэтому кремль пытается наладить сотрудничество с Ираном и КНДР.

Они готовы покупать оружие и боеприпасы где угодно. К сожалению, в россии "пипл" продолжает все "хавать": всю эту корейскую дружбу, сотрудничество с Ираном. Это все говорит о том, что путин превратил россию в страну не второсортную, а третьосортную,

– объяснил оппозиционер.

По его словам, если в россии кто-то считал себя униженным 90-ми годами, когда страна перестала быть "супергосударством", то она сейчас перестала быть "порядочным государством".

"Это будет гораздо большим разочарованием для народа, чем даже 90-е годы. Путин к этому ведет. Мы не знаем, какие это последствия повлечет за собой, но мы это увидим в ближайшее время", – рассказал Гудков.

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В когорте "своих"

Обозреватель отметил, что во время визита "лидера" КНДР Ким Чен Ына в росию в кремле откровенно насмехались над северокорейским лидером.

"Он приезжал на своем бронепоезде, вся страна смеялась. Конечно, это было пренебрежительное отношение. Иран, Северная Корея и другие страны-изгои представляют большой риск для цивилизации. Если путин начинает с ними сотрудничать, это значит, что другие возможности исчерпаны", – подчеркнул российский оппозиционер.

Он считает, что если москва продолжит свой вектор, среди перечня союзников россия найдет новых "партнеров".

Я жду, когда в кремле упомянут о Зимбабве, которое станет ведущим стратегическим партнером путина в военно-оборонном комплексе. На мой взгляд, к этому все идет. Я уже не говорю о загадочном государстве Вануату, в которое россияне могут ездить без виз, если найдут его на карте. Может, оттуда будет поступать военная помощь. И смех и грех,

– резюмировал эксперт.

Сотрудничество россии с КНДР и Ираном: что известно

Глобальные санкции серьезно ограничили цепочки поставок оружия в россию. Такие условия заставили москву обратиться за военной помощью к государствам-изгоям.

Недавно стало известно, что россия получила партию иранских беспилотников.

По данным американской разведки, государство-агрессор покупает у Северной Кореи миллионы артиллерийских снарядов и ракет.

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