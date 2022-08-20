Однако российское руководство решило пока отказаться от этой идеи. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Политтехнолог считает, что у России большие проблемы с пополнением личного состава, по этой причине они рассматривают разные варианты.

Людей они собираются привозить из африканских стран, которые теперь их союзники. Также из Северной Кореи рассчитывают кого-нибудь доставить. Если КНДР поедет за Россию, тогда Южная Корея приедет нам помогать и будет у нас война за 38 меридиан,

– рассказал Шейтельман.

Он убежден, что идея привлечения граждан из стран-союзниц России была реальной, однако в Москве передумали, опасаясь возможной жесткой реакции на Западе.

"Наверное, они начали разговаривать с лидером Северной Кореи, и он согласился. Восточные люди не говорят "нет", они сказали: "да, конечно же, обязательно, 100 тысяч привезем". У восточных народов другая система подсчетов, поэтому там могли что-то напутать легко", – считает эксперт.

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В то же время, он добавляет, что в России уже успели заявить, что будут использовать северных корейцев для восстановления Донбасса.

"Это прямо агония империи, потому что у них ситуация все хуже и хуже. Когда люди надеются спасти хоть что-то, пытаясь привезти северокорейцев что-то строить, это выглядит довольно позорно", – резюмировал Шейтельман.

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