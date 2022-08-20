Однак російське керівництво вирішило поки відмовитися від цієї ідеї. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Політтехнолог вважає, що у росії великі проблеми з поповненням особового складу, з цієї причини вони розглядають різні варіанти.

Людей вони збираються привозити з африканських країн, які їхні союзники тепер. Також з Північної Кореї розраховують когось доставити. Якщо КНДР поїде за росію, тоді Південна Корея приїде нам допомагати й буде в нас війна за 38 меридіан,

– розповів Шейтельман.

Він переконаний, що ідея залучення громадян із країн-союзниць росії була реальною, однак у москві передумали, остерігаючись можливої жорсткої реакції на Заході.

"Напевно вони почали розмовляти з лідером Північної Кореї, і він погодився. Східні люди не кажуть "ні", вони сказали: "так, звичайно ж, обов'язково, 100 тисяч привеземо". У східних народів інша система підрахунків, тому там могли щось наплутати легко", – вважає експерт.

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Водночас він додає, що у росії вже встигли заявити, що використовуватимуть північних корейців для відновлення Донбасу.

"Це прямо агонія імперії, тому що у них ситуація все гірша і гірша. Коли люди сподіваються врятувати хоч щось, намагаючись привезти північнокорейців щось будувати, це має досить ганебний вигляд", – резюмував Шейтельман.

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