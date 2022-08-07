И все это на фоне того, что Северная Корея готовит седьмые ядерные испытания, поэтому Соединенные Штаты Америки усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе. Российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала сказал, возможно ли "сотрудничество" россии с Северной Кореей.

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По его словам, россия действительно может что-то передать КНДР. Это касается нуклеарных технологий, усовершенствованных ракет и ракетоносителей, поскольку у Кореи они еще худшего качества.

Это устаревшие, но вполне рабочие технологии, которые есть у россии. Так что теоретически что-то передать могут, но здесь есть одна проблема.

Она заключается в том, что сотрудничество с Северной Кореей – бесполезно. У КНДР нет денег. Все это нужно делать за собственный счет или через очередной шантаж,

– объяснил Фейгин.

Это единственное, что умеет хорошо использовать москва – шантаж. Однако для россии иметь дело с КНДР – бесполезно, поскольку они мало что получат. Для них это невыгодно.

Смотрите полное интервью с Марком Фейгиным: видео 24 канала

"100 тысяч солдат из КНДР"

Пропагандистские СМИ сообщают, что Северная Корея предложила прислать 100 тысяч своих солдат для поддержки вторжения россии в Украину. Однако эксперты в это не верят.

Марк Фейгин уверяет, что трудно представить северокорейцев, которые пойдут на Восток или Херсон. По его мнению, это больше пропагандистский трюк, некая игра самой Кореи.

"Мне это напоминает попытку шантажа. Если им что-то дадут, то тогда эта ситуация развеется", – ответил он.