Співпрацею з Іраном і Північною Кореєю росія приєднується до клубу країн-ізгоїв, остаточно розриваючи свої зв'язки з цивілізованим світом. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Деградація по-кремлівськи

Експерт зазначив, що на сьогодні росія не має репутації ні у ВПК, ні в армії, ні на міжнародній арені. Він вважає, що російський воєнно-промисловий комплекс "не від хорошого життя" не може виконати завдання із поповнення запасів зброї, тому кремль намагається налагодити співпрацю з Іраном та КНДР.

Вони готові купувати зброю та боєприпаси де завгодно. На жаль, у Росії "піпл" продовжує все "хавати": всю цю корейську дружбу, співпрацю з Іраном. Це все говорить про те, що путін перетворив росію на країну не другосортну, а третьосортну,

– пояснив опозиціонер.

За його словами, якщо у росії хтось вважав себе приниженим 90-ми роками, коли країна перестала бути "супердержавою", то вона зараз перестала бути "пристойною державою".

"Це буде набагато більшим розчаруванням для народу, аніж навіть 90-ті роки. путін до цього веде. Ми не знаємо, які це наслідки спричинить, але ми це побачимо найближчим часом", – розповів Гудков.

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У когорті "своїх"

Оглядач зауважив, що під час візиту "лідера" КНДР Кім Чен Ина до росії у кремлі відверто глузували над північнокорейським лідером.

"Він приїжджав на своєму бронепоїзді, вся країна сміялася. Звичайно, це було зневажливе ставлення. Іран, Північна Корея та інші країни-ізгої становлять великий ризик для цивілізації. Якщо путін починає з ними співпрацювати, це означає, що інші можливості вичерпані", – підкреслив російський опозиціонер.

Він вважає, що якщо москва продовжить свій вектор, серед переліку союзників росія знайде нових "партнерів".

Я чекаю, коли в кремлі згадають про Зімбабве, яке стане провідним стратегічним партнером путіна у військово-оборонному комплексі. На мою думку, до цього все йде. Я вже не кажу про загадкову державу Вануату, в яку росіяни можуть їздити без віз, якщо знайдуть її на карті. Може звідти надходитиме військова допомога. І сміх і гріх,

– резюмував експерт.

Співпраця росії з КНДР та Іраном: що відомо

Глобальні санкції серйозно обмежили ланцюжки поставок зброї до росії. Такі умови змусили москву звернутися за військовою допомогою до держав-ізгоїв.

Нещодавно стало відомо, що росія отримала партію іранських безпілотників.

За даними американської розвідки, держава-агресорка купує в Північної Кореї мільйони артилерійських снарядів та ракет.

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