Високий представник ЄС розповів, що вони створили механізм обміну даними, за допомогою якого обробляються та координуються запити у зброї, які надходять з України. Після цього ЄС з партнерами намагається виконати їх.

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Боррель пояснив, як санкції впливають на росію

Чи уражають наші санкції оборонний потенціал росії? Так! Якщо подивитися у корпус російського танка, знищеного українцями, ви там побачите величезну кількість електронних компонентів європейського виробництва. Мовиться саме про європейські високі технології, від імпорту яких російські технологічні виробництва залежать на 45%,

– розповів Жозеп Боррель.

Він додав, що дві третини російських цивільних літаків не можуть літати саме через відсутність західних компонентів, а блокада з боку Заходу унеможливила постачання запчастин, яких вони потребують.

Ба більше, за словами високого представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики:

європейське ембарго на постачання до росії високих технологій вже зараз має величезні наслідки для російського військово-промислового комплексу , який не здатний без таких технологій компенсувати величезну кількість військової техніки, знищеної ЗСУ;

, який не здатний без таких технологій компенсувати величезну кількість військової техніки, знищеної ЗСУ; путін очікує, що демократії ослабнуть, що їх "зламає" зима", тому ЄС має продовжувати надавати допомогу.

Жозеп Боррель також пригадав, що на базі Європейської служби зовнішньої діяльності створили механізм обміну даними, який дозволяє обробляти та координувати запити у зброї, що надходять з України, повідомляє DW.

"Ми, разом із США та іншими партнерами намагаємося виконати ці запити", – запевнив посадовець.

Боррель закликав ЄС продовжувати підтримувати Україну

Високий представник ЄС зауважив, що шість місяців тому на початку війни було важко повірити, що російська армія відступатиме. Проте це відбулося "завдяки мужності українців і нашій їм допомозі".

"Я хочу звернутися до європейських громадян із закликом не послаблювати підтримку України, а продовжувати її, щоб цей конфлікт вирішився на користь України в інтересах її територіальної цілісності", – сказа він.

Росія вийде на довоєнний рівень за 10 років

Інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив, що мовиться про повільне сповзання росії в кризу. Воно відбуватиметься, проте не з такою швидкістю, як би нам хотілося.

Bloomberg написав про звіт, який підготували російські урядовці. Згідно з його даними:

за декілька років очікується падіння на 10 – 12% – це більше, ніж росія впала у 1998 році;

на довоєнний рівень держава-агресорка вийде за 10 років.

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