Про це 24 каналу повідомив політолог Валентин Гладких. Він зауважив, що глава кремля використовує енергоносії як інструмент тиску.

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Чому європейці не замерзнуть узимку

Гладких вважає, що прагнення путіна залякати країни Європи тим, що він відключить їх від російських енергоносіїв, є маячнею.

Взагалі це "рафінована маячня". По-перше, він може подивитися статистику, яка середньозимова температура в Європі. Це буде йому цікаво дізнатися, замерзнуть вони чи ні,

– заявив політолог.

Він зауважив, що в європейських країнах подекуди нема централізованого опалення не тому, що вони не можуть собі цього дозволити, а через те, що нема такої потреби, адже там достатньо тепло. Водночас у багатьох населених пунктах росії нема централізованого опалення й там досі дровами опалюють приміщення.

Тому слухати цю маячню про те, що хтось там десь замерзне. Я думаю, що замерзнуть хіба що пенсіонери в російській глибинці, як це було минулого року, коли ветеран замерз у себе в хаті, бо не міг навіть дістатися для того, щоб покликати на допомогу,

– зазначив він.

До того ж, додав Гладких, європейці не замерзнуть ще й завдяки тому, що вони уже заповнили свої газові сховища в тому обсязі, в якому це необхідно для проходження опалювального сезону. А зростання цін на енергоносії насамперед б'є по економіці, по виробництву, яке потребує і нафти, і газу.

Гладких про погрози путіна відключити Європу від енергоносіїв: дивіться відео

Європа відреагує на погрози путіна

Гладких зазначив, що для путіна енергоносії не просто товар, а інструмент тиску. І європейці мають на це відповідним чином відреагувати.

Будуть чергові пакети санкцій. Продовжує роботу комісія Єрмака – Макфола. Запроваджуються зараз вторинні санкції проти суб'єктів, які допомагають росіянам оминати санкції,

– сказав політолог.

Він наголосив, що санкційна політика – це незворотній процес, який не залежить від того, що путін наговорить у себе у Владивостоці.

Інші заяви путіна: що відомо

Російський президент владімір путін вкотре виступив з нахабними заявами. Він заговорив про заборону вивозу українського зерна, а також про "допомогу" жителям Донбасу.

У МЗС України заявили, що російський диктатор владімір путін публічно зізнався у злочинній агресії проти України. Він заявив, що вони "зробили це свідомо".

Також російський диктатор похвалив сили квазіреспублік "ДНР" і "ЛНР". Як зазначили в Інституті вивчення війни, путін зробив це для того, щоб було краще їх вербувати.

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