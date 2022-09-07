Таким чином потрібно створити спеціальний трибунал. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

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Кулеба закликав створити трибунал

Путін щойно публічно зізнався у злочині агресії проти України: "Ми зробили це свідомо". Я ще раз закликаю всі держави: підтримайте створення спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України,

– сказав глава МЗС.

Він назвав це "злочином на очах" та підкреслив, що справедливість має бути досягнута.

Росія "свідомо" розпочала війну в Україні

Російський президент владімір путін заявив, що росія, розпочавши війну в Україні, відповіла дзеркально діям супротивника.

"Росія після багаторазових спроб вирішити це питання мирним шляхом прийняла рішення відповісти так само дзеркально, як діяв наш потенційний супротивник – збройним шляхом", – зазначив диктатор.

Він наголосив, що зробив це "свідомо", а всі дії росії "спрямовані на допомогу людям, які живуть на Донбасі". Путін упевнений, що це призведе до "зміцнення" країни-агресорки.

Цинічні заяви путіна

Владімір путін вкотре виступив з нахабними заявами. Головне із них:

"Захід вкотре обдурив країни, що розвиваються – і продовжує обманювати. Вони діють як колонізатори"

"Якість життя людей у Європі кидається в топку санкційної печі, приноситься в жертву задля збереження диктатури США у світових справах"

"Ізолювати росію неможливо"

"З 2014 року Київ проводив одну військову операцію за іншою і піддав геноциду мешканців Донбасу. Росія після багаторазових спроб вирішити питання миром відповіла так само і дзеркально, озброєним шляхом. Зрештою, це призведе до зміцнення країни"

"Інфляція у росії за підсумками року становитиме 12%. Рівень безробіття зараз перебуває на історичному мінімумі та становить менше 4%"

"Поляризація у світі та всередині країни піде на користь. Все непотрібне та шкідливе буде відкинуто"

"Не виключено, що нішу постраждалого через санкції європейського бізнесу у світі займуть американці"

"Конкурентоспроможність підприємств у Європі знижується, вони закриваються"

"Довіра до долара, євро та фунта стерлінгів втрачена, навіть союзники США знижують доларові резерви"

"Одна з причин закриття підприємств у Європі – розрив ділових зв'язків із росією"

"Скупка продовольства західними державами провокує зростання цін, це може стати трагедією для найбідніших країн"

"Росія справляється з економічною, фінансовою та технологічною агресією Заходу"

"Економічна ситуація в росії стабілізувалася, але є проблеми в окремих галузях та регіонах, на низці підприємств"

"Росія завжди буде проводити самостійну політику і цінуватиме цю ж якість у партнерах"

"Російську цивільну авіацію очікує "системне переозброєння" на літаки вітчизняного виробництва"

"Через політику Заходу масштаб проблем із продовольством у світі зростатиме, і це може призвести до небувалої гуманітарної катастрофи"

"Росія чи не єдина країна у світі, яка здатна повністю забезпечити себе природними ресурсами"

"Росія захистила сферу видобутку сировини від недружніх дій"

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