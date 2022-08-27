При цьому кількість підписів на платформі Avaaz зростає щохвилини. Зазначається, що для розгляду петиції, яку опублікували 14 березня, необхідно зібрати 2 мільйони підписів.

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путін здійснює найвищий міжнародний злочин

У тексті петиції зазначається, що для притягнення путіна та його поплічників до відповідальності. слід створити новий трибунал у Нюрнберзькому стилі.

Цей новий суд є ключовим для захисту не лише України, а й усього світу від нападу, який був незаконним з моменту його початку. Приєднуйтесь до глобального заклику переслідувати злочин путіна в новому трибуналі в Нюрнберзькому стилі,

– йдеться у тексті петиції.

Створити новий спецсуд над президентом росії закликає також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На його думку, масова підтримка громадськості надасть цій ідеї непереборного імпульсу.

"Ми приєднуємося до Avaaz і закликаємо підтримати петицію. Маємо довести російським лідерам, що їхні злочини не залишаться безкарними і що позиція світу щодо відповідальності за тяжкі злочини, скоєні російськими посадовцями та військовими в Україні та проти неї, залишається жорсткою", – йдеться на сторінці Міністерства закордонних справ.

Водночас російська влада вимагає від Avaaz видалити петицію з сайту.

Нагадаємо, 20 серпня в Офісі Президента відбулася зустріч щодо створення трибуналу над путіним та усіма винними у злочинах над українцями. Адвокат Джеффрі Найс, який був прокурором у справі експрезидента Сербії Слободана Мілошевича заявив, що створення такого трибуналу – цілком логічна ініціатива, яку він підтримує.

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