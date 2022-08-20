Адвокат Джеффрі Найс заявив, що створення такого трибуналу – цілком логічна ініціатива й він підтримує це. Найс був прокурором у справі експрезидента Сербії Слободана Мілошевича у Міжнародному кримінальному трибуналі щодо колишньої Югославії. Він добре знається на гучних міжнародних справах.

На зустрічі також були присутні заступник керівника ОП Андрій Смирнов та посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич.

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В ОП відбулася зустріч щодо створення Спецтрибуналу

Спеціальний трибунал створять для того, щоб росія відповіла за всі злочини над українцями. Там судитимуть найвище політичне та військове керівництво країни-агеросора.

Я вважаю це абсолютно логічною ініціативою та цілковито поділяю необхідність створення міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії політичного керівництва Росії. Впевнений, що його можна створити швидко,

– заявив Джеффрі Найс.

Адвокат побажав Україні йти до створення суду енергійно, не зважаючи на якісь скептичні оцінки. І справа Мілошевича якраз є доказом того, що навіть найвищий чиновник рано чи пізно буде покараний за свої злочини. Це стосується і путіна.



У Зеленського обговорили створення трибуналу над путіним / Фото ОП

Андрій Смирнов вважає, що створення Спецтрибуналу та покарання всіх членів Ради безпеки росії є ключовим для майбутньої системи міжнародного права.

"Якщо не притягнути до кримінальної відповідальності Володимира Путіна та всю його кліку, завтра будь-який диктатор може висунути територіальні претензії до будь-якої країни світу", – сказав заступник глави ОП.

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