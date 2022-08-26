Зараз українські захисники працюють над тим, щоб завдати глибоких ударів по позиціях російських загарбників на тимчасово окупованих українських територіях. У цьому бійцям допомагає важка артилерія, надана США та партнерами.

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Зеленський наразі проти переговорів

ЗСУ б'ють по позиціях окупантів, перекриваючи їм лінії постачання та знищуючи командні та контрольні пункти. Вони використовують щонайменше 16 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

За словами українських посадовців та військових, ця зброя може швидко переломити хід війни, якщо її нададуть більше. Збереження сили на полі бою та захист від росії дозволяє відбивати спроби президента країни-терористки владіміра путіна розпочати переговори, які Подоляк описує як "смертний вирок для України".

Президент Зеленський однозначно проти цього, і українське суспільство тут непохитне, тому що ми повністю усвідомлюємо ризики,

– додав радник ОП.

За його словами, будь-яку паузу в боях росія використає для ремобілізації та ще сильнішого наступу на Україну. Проте за відсутності переговорів путін, швидше за все, зосередиться на війні на виснаження, щоб скоротити міжнародну підтримку, поки окупаційні війська не зможуть взяти верх.

"Вони почнуть маніпулювати, за лаштунками, настроями, діяльністю, сповідувати та поглиблювати цю втому від війни", – зауважив Подоляк, попередивши, що росія також може створити кризи, зокрема скерувати велику кількість мігрантів до кордонів Європи.

За словами радника голови ОП, кремль також може вчинити терористичні атаки на інфраструктурні об'єкти в Європі, щоб досягти "якоїсь переговорної позиції або відстоювати власні вигоди та власні плани".

"Ми дуже добре розуміємо цей варіант і продовжуємо обговорювати його з нашими партнерами", – підсумував Подоляк.

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