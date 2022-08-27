При этом количество подписей на платформе Avaaz растет ежеминутно. Отмечается, что для рассмотрения петиции, опубликованной 14 марта, необходимо собрать 2 миллиона подписей.

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путин совершает высшее международное преступление

В тексте петиции отмечается, что для привлечения путина и его приспешников к ответственности. следует создать новый трибунал в Нюрнбергском стиле.

Этот новый суд является ключевым для защиты не только Украины, но и всего мира от нападения, которое было незаконным с момента его начала. Присоединяйтесь к глобальному призыву преследовать преступление путина в новом трибунале в Нюрнбергском стиле,

– говорится в тексте петиции.

Создать новый спецсуд над президентом россии призывает также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его мнению, массовая поддержка общественности придаст этой идее непреодолимый импульс.

"Мы присоединяемся к Avaaz и призываем поддержать петицию. Должны доказать российским лидерам, что их преступления не останутся безнаказанными и что позиция мира об ответственности за тяжкие преступления, совершенные российскими чиновниками и военными в Украине и против нее, остается жесткой", – говорится на странице Министерство иностранных дел.

В то же время российские власти требуют от Avaaz удалить петицию с сайта.

Напомним, 20 августа в Офисе Президента состоялась встреча по созданию трибунала над путиным и всеми виновными в преступлениях над украинцами. Адвокат Джеффри Найс, который был прокурором по делу экс-президента Сербии Слободана Милошевича, заявил, что создание такого трибунала – вполне логическая инициатива, которую он поддерживает.

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