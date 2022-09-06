Таким чином путін думає, що це змінить структуру російського висвітлення війни. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

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Як путін хвалив своїх бойовиків

Російський диктатор заявив, що особовий склад 1-го і 2-го армійських корпусів так званих збройних сил "ДНР" і "ЛНР" "воюють на Донбасі краще, ніж професійні російські військові". Також путін натякнув, що він незадоволений роботою міноборони росії.

Ці коментарі путіна, ймовірно, мають на меті сприяти вербуванню та формуванню збройних сил у так званих "ДНР" і "ЛНР", і переорієнтувати висвітлення війни в російському медіапросторі від бойових дій на півдні України,

– кажуть в ISW.

Аналітики зазначили, що російські війська все більше покладаються на особовий склад квазіреспублік "ДНР" і "ЛНР" як на основні бойові сили, і кремль, ймовірно, прагне риторично підвищити їхню роль у війні, щоб посилити вербування та підвищити моральний дух.

Крім того, путін, ймовірно, прагне підвищити улюблений і хибний наратив кремля щодо свого вторгнення в Україну як спробу "захистити" квазіреспубліки, вихваляючи їхні сили.

Путін збільшив кількість військових

Указ володимира путіна про збільшення кількості штатних військових навряд чи суттєво відобразиться на спроможності росії у війні проти України. Росія втратила десятки тисяч військових, а нових контрактників – мало.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні. У Британії поставили під сумнів недавній указ путіна про збільшення російської армії.

У розвідці Британії міркують, як росія буде збільшувати чисельність своєї армії, зокрема шляхом призову чи рекрутингу більшої кількості добровольців-контрактників.

"Та в будь-якому разі, в умовах чинного законодавства цей наказ навряд чи суттєво допоможе росії збільшити її бойові спроможності в Україні", – йдеться у повідомленні розвідки Міноборони Британії.

Наголошується, що в Україні росія втратила десятки тисяч військових і водночас нових контрактників – мало. Також розвідники зазначають, що російські призовники принаймні технічно не зобов'язані виконувати завдання за межами території росії.

Однак відомо, що росія кидає на фронт непідготовлених призовників, яких змушують укладати контракти.

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