Таким образом, путин думает, что это изменит структуру российского освещения войны. Об этом заявили в Институте изучения войны.

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Как путин хвалили своих боевиков

российский диктатор заявил, что личный состав 1-го и 2-го армейских корпусов так называемых вооруженных сил "ДНР" и "ЛНР" "воюют на Донбассе лучше, чем профессиональные российские военные". Также путин намекнул, что он недоволен работой минобороны россии.

Эти комментарии путина, вероятно, направлены на содействие вербовке и формированию вооруженных сил в так называемых "ДНР" и "ЛНР", и переориентирование освещение войны в российском медиапространстве от боевых действий на юге Украины,

– говорят в ISW.

Аналитики отметили, что российские войска все больше полагаются на личный состав квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР" как на основные боевые силы, и кремль, вероятно, стремится риторически повысить их роль в войне, чтобы усилить вербовку и повысить моральный дух.

Кроме того, путин, вероятно, стремится повысить любимый и ложный нарратив кремля относительно своего вторжения в Украину как попытку "защитить" квазиреспублики, восхваляя их силы.

Путин увеличил количество военных

Указ владимира путина об увеличении количества штатных военных вряд ли существенно отразится на способности россии в войне против Украины. россия потеряла десятки тысяч военных, а новых контрактников – мало.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине. В Британии подвергли сомнению недавний указ путина об увеличении российской армии.

В разведке Британии рассуждают, как россия будет увеличивать численность своей армии, в частности путем призыва или рекрутинга большего количества добровольцев-контрактников.

"И в любом случае, в условиях действующего законодательства этот приказ вряд ли существенно поможет россии увеличить ее боевые способности в Украине", – говорится в сообщении разведки Минобороны Британии.

Отмечается, что в Украине россия потеряла десятки тысяч военных и одновременно новых контрактников – мало. Также разведчики отмечают, что российские призывники, по крайней мере, технически не обязаны выполнять задачи за пределами территории россии.

Однако известно, что россия бросает на фронт неподготовленных призывников, которых заставляют заключать контракты.

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