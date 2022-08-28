росія втратила десятки тисяч військових

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 28 серпня. У Британії поставили під сумнів недавній указ путіна про збільшення російської армії.

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У розвідці Британії міркують, як росія буде збільшувати чисельність своєї армії, зокрема шляхом призову чи рекрутингу більшої кількості добровольців-контрактників.

Та в будь-якому разі, в умовах чинного законодавства цей наказ навряд чи суттєво допоможе росії збільшити її бойові спроможності в Україні,

– йдеться у повідомленні розвідки Міноборони Британії.

Наголошується, що в Україні росія втратила десятки тисяч військових і водночас нових контрактників – мало. Також розвідники зазначають, що російські призовники принаймні технічно не зобов'язані виконувати завдання за межами території росії.

Однак відомо, що росія кидає на фронт непідготовлених призовників, яких змушують укладати контракти.

Втрати росії і збільшення армії: що відомо

російський диктатор владімір путін 25 серпня підписав указ про збільшення армії росії. Наказ набуде чинності 1 січня 2023 року.

Штат ворожої армії збільшиться на 137 тисячі осіб – до 1 150 628 військових.

Водночас росія продовжує зазнавати рекордних втрат у війні проти України. Станом на ранок 28 серпня відомо про ліквідацію щонайменше 46 700 російських окупантів.

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