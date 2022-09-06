Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, зараз реально вирішується питання можливості протистояння демократії проти диктатури.

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Путін розуміє, що більшого він вже не зможе досягнути в Україні

Як вважає Гудков, путін розуміє, що не зможе захопити ще більше території України. ЗСУ регулярно отримують додаткову зброю, а окупанти починають зазнавати поразки та ще більше знижувати свій моральний дух.

В таких умовах путін намагається зробити все можливе, щоб натиснути на Захід. Він використовує всі механізми, які змусять Україну до перемовин, а Європу – до скасування санкцій.

Російський диктатор сподівається, що люди в Європі підуть на протести через високі ціни на енергоносії. Нещодавно таке сталося в Чехії, де близько 70 тисяч людей вийшли на протести, де лунали вимоги, зокрема скасувати санкції проти росії.

Він не думає про завтра. Він не думає, що втрачає газовий та нафтовий ринок. Просто тупо шантажує світ. Погрози прийняти рішення про зупинку постачання газу в Європу має на меті загострити до межі настрої людей і досягнути, щоб люди вийшли і вимагали від своїх урядів пом'якшення ситуації та початок перемовин з путіним, –

зазначив Гудков.

За його словами, якщо демократія таки витримає цей штурм та натиск від путіна, то у нього більше не залишиться ніяких варіантів, окрім ядерної зброї, "яку він сам боїться використовувати". Гудков наголошує, що зараз усі демократії мають згуртуватися і не дозволити "поставити себе на коліна".

Мені здається, що демократії мають витримати. Але треба ввести жорсткі заходи щодо принаймні мінімальної нормалізації тарифів на енергоносії. Зрозуміло, що це легше сказати, ніж зробити. Принаймні зараз потрібно шукати можливість постачати енергоносії з інших країн, –

підкреслив Гудков.

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Нагадаємо, нещодавно "газпром" вирішив в черговий раз налякати європу "льдовиковим періодом". Так вони натякають, що можуть повністю зупинити постачання газу. При цьому окупанти епічно зганьбилися.