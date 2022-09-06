Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в етері загальнонаціонального телемарафону, повідомляє 24 канал. За словами глави українського уряду, у Європі думки суспільства щодо опалювального сезону розділилися.

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Як Європа готується до складної зими

Денис Шмигаль розповів, що російська пропаганда має чималий вплив на європейців. Тому значна частина людей переймається рахунками за тепло, однак багато європейців розуміють, що означає російська агресія, тому готові долати труднощі.

Суспільство в Європі сьогодні ділиться на тих, хто готовий терпіти й глибоко розуміє. що означає російська гібридна агресія, російська військова агресія. Є, звичайно, частина населення, яка сьогодні розмірковує абсолютно споживацькими категоріями – такі люди дуже переживають за свій гаманець і за збільшені рахунки. Але і Німеччина, і Європа готові до проходження цього складного опалювального сезону,

– наголосив Шмигаль.

Прем'єр-міністр відзначив, що для Європи опалювальний сезон буде не менш складним, ніж для України, адже росія здійснює енергетичний шантаж, обмежуючи постачання енергоресурсів. Однак Європа готується до зими та наповнює свої сховища.

Що роблять в Україні та Європі для підготовки до опалюваного сезону

Денис Шмигаль зазначив, що Україна та ЄС роблять схожі кроки – накопичують газ, вугілля, шукають альтернативні джерела постачання, застосовують енергозберігаючі технології. Однак крім цього у Європі закликають населення та промисловість скоротити енергозатрати.

Прем'єр-міністр наголосив, що в Україні також відбувається скорочення енергозатрат. Однак причини тут дещо інші. Мова йде про те, що чимало підприємств призупинили свою роботу через війну, а багато українців були змушені покинути свої домівки й виїхати за кордон.

Попри те Денис Шмигаль висловив впевненість, що Україна та ЄС разом пройдуть цю складну зиму. Для цього, за словами прем'єра, потрібна єдність. Тому в нашої країни та в Європи 2 варіанти – пройти складну зиму та вийти переможцями, або дозволити росії роз'єднати Європу, але тоді програють всі.

Тим часом у росії не приховують газовий шантаж

На нас чекає складна зима через дії росії й у москві це чудово розуміють. Там вирішили вже відкрито говорити про газовий шантаж – "газпром" опублікував апокаліптичне відео про перекриття газу до Європи, де європейські міста нібито замерзають. Як музичний супровід до ганебного відео додали пісню Юрія Візбора "А зима буде велика", але там пропустили рядки про "синю росію".

Попри такі погрози з кремля, ще наприкінці серпня президентка Єврокомісії Урсула фор дер Ляєн заявила, що газосховища ЄС заповнені на 80%, хоч такого показника мали досягти лише у листопаді.

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